Taça UEFA de futsal expandida em 2017/2018 com novo formato

A Taça UEFA de futsal vai contar com mais equipas em 2017/2018, além de um novo formato, anunciou esta quarta-feira a UEFA, que explicou as mudanças da competição no sítio oficial do organismo na Internet.

A principal alteração, já anunciada, prende-se com a presença de dois representantes na prova, em vez de um, para os três países mais bem cotados no ‘ranking’ das selecionais nacionais de futsal europeias, sendo que na próxima temporada Portugal, Espanha e Rússia terão direito a dois clubes na principal prova europeia da modalidade.

A vitória (7-0) do Inter Movistar na final da prova deste ano, com o Sporting, deixa aberta a participação de uma segunda equipa da Itália, quarta no ‘ranking’, uma vez que a equipa de Ricardinho se apura como detentor do troféu, sendo que os espanhóis continuam a ter apenas duas vagas.

Depois das pré-eliminatórias, que vão continuar a realizar-se com as equipas menos cotadas na hierarquia, a ronda principal, agora com 32 clubes, divide-se em dois caminhos diferentes para a ‘final four’: o caminho A, que inclui o detentor do troféu, as equipas do 1° ao 11° lugares e do 16° ao 19° no ranking de clubes, divididos em quatro grupos de quatro equipas, avançando as primeiras três de cada ‘poule’ para a ronda de elite.

O caminho B terá outras 16 equipas, com os classificados do 12° ao 15° lugares do ranking UEFA e os apurados da ronda preliminar, com grupos de quatro dos quais sairão apenas os vencedores para a ronda de elite.

Durante a ronda de elite, onde são apurados os quatro emblemas que vão disputar a ‘final four’ na casa de um dos participantes, os 16 apurados para esta fase ficam em quatro grupos, com o vencedor de cada um a seguir para a fase final.

As alterações prendem-se com o sorteio, que passa a incluir três potes de cabeças-de-série, sendo que os quatro vencedores do caminho A ficam na posição um, os segundos classificados do mesmo caminho na posição dois, sem poderem defrontar o vencedor do respetivo grupo, com os restantes oito clubes a ocuparem as outras posições.

As equipas do mesmo país podem defrontar-se entre si já nesta fase da competição, que passará a ser designada de ‘Champions League’ de futsal a partir de 2018/2019.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.