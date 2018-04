O sorteio das meias-finais da Taça do Luxemburgo em futebol, realizado na sede da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), ditou os seguintes jogos: Hostert - FC Wiltz e FC Differdange - Racing Luxembourg.

Taça do Luxemburgo: Wiltz-Hostert e Racing-Differdange

Ambos os encontros disputam-se a 9 de maio, uma quarta-feira, com o destaque a recair no duelo entre o FC Differdange e o Racing Luxembourg. No outro jogo, o Hostert acolhe no seu estádio o FC Wiltz, única equipa que militza no escalão secundário do futebol luxemburguês.

Na taça FLF, que se disputa também a 9 de maio, o sorteio ditou que o vencedor do jogo entre o Lintgen e o Mersch encontre nas meias-finais o vencedor do duelo entre Lorentzweiler e Medernach. No outro jogo o vencedor do Steinsel vai defrontar o vencedor do Itzig - Junglinster.

Na taça das reservas, os finalistas vão sair dos confrontos Mondorf - Union Titus Pétange e Rosport - Canach.



