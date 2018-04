Já estão apuradas as quatro equipas que vão disputar as meias finais da Taça do Luxemburgo de futebol: Racing, Wiltz, Differdange e Hostert ganharam os seus respetivos jogos dos quartos de final da competição, disputados esta quarta-feira à noite.

Taça do Luxemburgo: Racing, Wiltz, Differdange e Hostert nas ‘meias’

Já estão apuradas as quatro equipas que vão disputar as meias finais da Taça do Luxemburgo de futebol: Racing, Wiltz, Differdange e Hostert ganharam os seus respetivos jogos dos quartos de final da competição, disputados esta quarta-feira à noite.

O FC Differdange (Liga BGL) foi ao terreno do Grevenmarcher (Promoção de Honra) triunfar, por 1-0. Um golo solitário do jovem lusodescendente Yannick Bastos, aos 72 minutos de jogo, colocou o Differdange na próxima eliminatória da Taça. Yannick Bastos que começou a partida como suplente, tendo entrado em jogo aos 46 minutos.

Num encontro entre equipas do principal escalão do futebol luxemburguês, a Liga BGL, o Titus Pétange foi infeliz na receção ao Racing e perdeu por 2-1. O Racing chegou ao triunfo com golos do lusodescendente e internacional luxemburguês Daniel da Mota, aos 12 minutos, e Nyssen B., aos 38 minutos. O tento de honra do Pétange, orientado pelo brasileiro Baltemar Brito, foi alcançado por Banza S., à passagem da meia hora de jogo.

A única equipa ainda em prova proveniente do escalão secundário, o Wiltz recebeu e bateu o Rodange (Liga BGL), por 3-2. Verbist (3m e 68m) e Mendes (65m) marcaram para o Wiltz, enquanto Hornuss (27m) e Tape Bade (38m) fizeram os golos do Rodange.

Na última partida da eliminatória, o Hostert (Liga BGL) eliminou a US Esch (Liga BGL), por 2-1, após prolongamento. Desevic (52m) e Mura (103m) marcaram os golos do triunfo do Hostert. Já o golo da US Esch, orientada pelo português Pedro Resende, foi obtido por Medri (63m).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.