Taça do Luxemburgo: Oitavos arrancam domingo

A seleção do Luxemburgo de futebol vai realizar dois jogos amigáveis contra Malta e a Áustria. O duelo com Malta está agendado para esta quinta-feira, às 18:00, no estádio Ta’ Qali, Attard, em Malta. O embate com a Áustria será no dia 27, às 20:30, no estádio Josy Barthel, na capital luxemburguesa.