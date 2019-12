O futebol luxemburguês aproxima-se, a passos largos, da pausa de inverno. Mas a bola ainda vai continuar a rolar antes do Natal.

Taça do Luxemburgo: F91 recebe Mondorf, Fola vai a Mondercange

Para domingo à tarde estão marcados os jogos dos oitavos de final da Taça do Luxemburgo, com equipas do primeiro, segundo e terceiro escalões do futebol nacional.

Para domingo à tarde estão marcados os jogos dos oitavos de final da Taça do Luxemburgo, com equipas do primeiro, segundo e terceiro escalões do futebol nacional.

Só há dois jogos, entre equipas da Liga BGL. O F91 Dudelange recebe o Mondorf e o Racing joga em casa com o Strassen.

De resto, o Fola desloca-se ao reduto do Mondercange, o US Esch recebe o Differdange, o Wiltz joga em casa com a Jeunesse d’Esch, o Progrès vai a Kehlen, o Bettembourg é anfitrião do Rosport e o Hesperange recebe o Canach.

Programa completo

Domingo (16:00)

Mondercange (Liga de Honra - LH) – Fola (Liga BGL)

Wiltz (LH) – Jeunesse (BGL)

Hesperange (LH) – Canach (PH)

US Esch (LH) – Differdange (BGL)

Racing (BGL) – Strassen (BGL)

F91 (BGL) – Mondorf (BGL)

Kehlen (1ª Div.) - Progrès (BGL)

Betemburgo (1ª Div.) - Rosport (BGL)