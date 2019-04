F91 Dudelange - Progrès Niederkorn e Mertert-Wasserbillig - Etzella disputam-se esta quarta-feira a partir das 20h.

Taça do Luxemburgo. F91–Progrès, a final antecipada joga-se hoje

Álvaro Cruz F91 Dudelange - Progrès Niederkorn e Mertert-Wasserbillig - Etzella disputam-se esta quarta-feira a partir das 20h.

F91 Dudelange–Progrès Niederkorn e Mertert-Wasserbillig – FC Etzella são os jogos das meias finais da Taça do Luxemburgo em futebol que se disputam esta quarta-feira a partir das 20h. O encontro entre Dudelange e Niederkorn é visto como uma final antecipada, mas também uma das últimas oportunidades do Progrès garantir um lugar nas provas europeias, depois de uma temporada aquém das expectativas no campeonato.

Yannick Bastos, lusodescendente e internacional pelo Luxemburgo, está lesionado e não poderá dar o contributo ao Niederkorn, mas tem acompanhado a preparação da sua equipa e acredita na passagem do Progrès à final: “Só a vitória nos interessa. Depois de termos perdido em casa com o Dudelange, no sábado, para o campeonato, é fundamental darmos uma resposta adequada. Este jogo assume um caráter especial, porque a taça não é uma prova de regularidade, é um jogo a eliminar. O grupo tem qualidade suficiente para ir vencer a Dudelange. É preciso acreditar”, reforça Yannick.

"A época não tem corrido como todos esperávamos, mas temos de continuar a lutar até ao fim pelos objetivos. Vamos encarar este jogo como se fosse uma verdadeira final. Todos conhecem as qualidades dos jogadores do Dudelange, mas se nos unirmos e dermos o nosso melhor, acredito que podemos carimbar a nossa presença no estádio Josy Barthel", conclui.

Stélvio Cruz, internacional angolano ao serviço do Dudelange, antevê grandes dificuldades no encontro frente ao Niederkorn, mas assegura ao Contacto que a sua equipa "quer voltar a ganhar a taça e o campeonato" como na época passada. "Vencer faz parte do nosso ADN. Sabemos que o Progrès vem dificultar-nos a vida ao máximo, mas estamos confiantes na vitória. Para que esta época se torne inesquecivel, é fundamental ganhar tudo", conclui.



Após ter eliminado o Rosport, o Mertert-Wasserbillig (de amarelo) sonha chegar à final pela primeira vez no seu historial. Foto: Vincent Lescaut

Na outra meia-final, o Mertert- Wasserbillig, única equipa do escalão segundário do futebol luxemburguês em prova, recebe hoje o FC Etzella no seu campo e quer fazer história.

Depois de ter afastado o Rosport, da Liga BGL, na última eliminatória, a formação treinada pelo alemão Marcus Weiss vai contar com um estádio cheio para tentar chegar à final da taça pela primeira vez no seu ainda curto historial.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.