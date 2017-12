A equipa do FC Nordstad é o primeiro semi-finalista da Taça do Luxemburgo de futsal. A equipa do norte do país recebeu e venceu a US Esch, por 5-3, em jogo dos quartos de final da competição, disputado esta segunda-feira à noite, no Hall sportif Niederfeulen.

André Figueira Martins (1), Francisco Saïd Vieira (1), Micael Da Silva Ribeiro (1), Miguel Da Silva (1) e Ricardo Monteiro Mesquita (1), marcaram os golos do FC Nordstad.



Abílio Costa (1) e Alex Marques Gonçalves (1) marcaram os golos da US Esch, que beneficiou ainda de um autogolo.



As restantes partidas dos quartos de final da Taça do Luxemburgo de Futsal serão disputadas no próximo dia 7 de janeiro de 2018.

Programa completo dos quartos de final da Taça do Luxemburgo de futsal:

FC Nordstad - Futsal US Esch, 5-3

Titus Pétange – Amicale Clervaux (07/01/2018)

Samba 7 ALSS – Wilwerwiltz (07/01/2018)

Racing-Fola (07/01/2018).

