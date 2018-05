O Sporting vai treinar no sábado no Estádio Nacional, em Oeiras, na véspera da final da Taça de Portugal, a partir das 16:45 (mais uma hora no Luxemburgo), anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Desporto 2 min.

Taça de Portugal: Sporting treina sábado

O Sporting vai treinar no sábado no Estádio Nacional, em Oeiras, na véspera da final da Taça de Portugal, a partir das 16:45 (mais uma hora no Luxemburgo), anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O Sporting vai treinar no sábado no Estádio Nacional, em Oeiras, na véspera da final da Taça de Portugal, a partir das 16:45 (mais uma hora no Luxemburgo), anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Este será o primeiro treino de grupo dos 'leões' esta semana, marcada pelo ataque de terça-feira na Academia do Sporting, em Alcochete, onde dezenas de encapuzados, alegadamente adeptos do clube, invadiram as instalações e agrediram jogadores e elementos da equipa técnica no balneário.

O programa de atividades divulgado pela FPF, em que consta um treino do Desportivo das Aves também no Jamor, às 11:00 (hora local), não prevê qualquer conferência de imprensa.

O Sporting e o Desportivo das Aves defrontam-se a partir das 18:15 (hora do Luxemburgo) de domingo, na 78.ª final da Taça de Portugal.

Tribunal do Barreiro já ouviu oito dos nove arguidos

O Tribunal do Barreiro ouviu oito dos nove arguidos envolvidos nos incidentes na Academia do Sporting que se dispuseram a prestar declarações e deverá ouvir o último no sábado, anunciou hoje o juiz de instrução criminal.

De acordo com o comunicado distribuído aos jornalistas, o início da audição está previsto para as 09:30 (mais uma hora no Luxemburgo) de sábado.

Um dos 23 elementos detidos no dia 15 de maio, após os incidentes ocorridos na Academia de Alcochete, com agressões aos futebolistas do Sporting, é encaminhado por um polícia à chegada ao Tribunal Criminal do Barreiro, 18 de maio de 2018. Durante a tarde do dia 15 de maio, cerca de 50 indivíduos, de cara tapada, alegadamente adeptos ‘leoninos’, invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal de futebol, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic e membros da equipa técnica. RUI MINDERICO/LUSA LUSA

Ainda de acordo com ma nota, no domingo, a partir das 14:00 locais, terá lugar a promoção do ministério público, a que se deverão seguir as alegações dos defensores dos 23 arguidos detidos após os incidentes que ocorreram na terça-feira na Academia do Sporting em Alcochete e em que foram agredidos vários jogadores e o treinador do clube, Jorge Jesus.

Ainda não se sabe quando serão conhecidas as medidas de coação mas face ao elevado número de arguidos tudo indica que o juiz de instrução criminal só deverá tomar a decisão a partir de segunda-feira da próxima semana.

Na terça-feira, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, em que o Sporting defronta o Desportivo das Aves, a equipa de futebol foi atacada na Academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes.

Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve na quarta-feira quatro pessoas na sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol, incluindo o diretor desportivo do futebol, André Geraldes, que foi libertado sob caução e impedido de exercer funções desportivas.

O cenário agravou-se com as demissões na quinta-feira da Mesa da Assembleia Geral, em bloco, e da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, instando o presidente do Sporting a seguir o seu exemplo, mas Bruno de Carvalho anunciou ao fim do dia que se irá manter no cargo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.