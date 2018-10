O Sporting venceu este sábado o Loures, por 2-1, no estádio do Alverca, e segue em frente na Taça de Portugal. No entanto, os 'leões' tiveram que suar para ultrapassar a equipa do Campeonato de Portugal que vendeu cara a derrota.

Taça de Portugal: Sporting sofre para ganhar ao Loures

O Sporting venceu este sábado o Loures, por 2-1, no estádio do Alverca, e segue em frente na Taça de Portugal. No entanto, os 'leões' tiveram que suar para ultrapassar a equipa do Campeonato de Portugal que vendeu cara a derrota.

Depois de uma primeira parte equilibrada, Bruno Fernandes abriu o marcador à passagem do minuto 42, com um remate de fora da área que o guardião do Loures teve dificuldade em parar, e Nani, aos 56, aumentou a vantagem dos lisboetas depois de Bruno Fernandes ter desperdiçado uma uma grande penalidade ao minuto 50.



O Loures, por intermédio de Juninho, reduziu para 1-2 aos 92 minutos.

Os leões seguem assim para a quarta eliminatória da Taça, juntando-se a FC Porto, Benfica, Belenenses, que venceu após prolongamento na Amora por 4-3, V. Guimarães, Espinho e Cova da Piedade, que derrotou o Portimonense por 2-1, assumindo-se como o primeiro 'tomba gigantes' da prova.

