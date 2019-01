Sportinguistas foram afastar o Feirense com triunfo em Santa Maria da Feira por 2-0.

Taça de Portugal. Sporting marca encontro com o Benfica nas meias finais

O Sporting eliminou o Feirense nos quartos de final da Taça de Portugal ao vencer por 2-0 em Santa Maria da Feira e vai enfrentar o Benfica nas meias finais.

A equipa de Marcel Keizer foi sempre mais forte, criou oportunidades para marcar e chegou mesmo a fazê-lo ainda no primeiro tempo, por intermédio de Bas Dost (34 m), mas o árbitro, Fábio Veríssimo, anulou porque o avançado se apoiara num defesa para cabecear.

O Feirense só criou perigo num lance de Valencia que Salin defendeu bem (39 m), mas à beira do intervalo foi Bruno Brígido quem brilhou na outra baliza, defendendo por duas vezes.

No segundo tempo, os sportinguistas intensificaram o dinamismo, Bas Dost e Nani desperdiçaram novas ocasiões flagrantes de golo, mas um excelente movimento de Wendel, culminado com vistoso remate colocado, valeu a vantagem aos 64 minutos. Apenas dois minutos mais tarde, depois de pontapé de canto em que a defesa afastou a bola para a entrada da área, Bruno Fernandes desferiu formidável pontapé de primeira, ampliando o resultado para 2-0.

Os anfitriões ainda reagiram e espreitaram o golo por Crivellaro a cinco minutos do fim, depois de, na jogada imediatamente anterior, o brasileiro Luiz Phellype falhar por pouco o 3-0 para o Sporting com um remate de longe que levou a bola ao poste direito da baliza de Brígido. O Feirense ainda insistiu e, aos 89 minutos, Salin voltou a impor-se a Valencia com intervenção excecional.

As meias finais serão a duas mãos: FC Porto-Sporting de Braga e Benfica-Sporting (5 de fevereiro e 2 de abril).

