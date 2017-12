O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, tem vontade de regressar ao Jamor e, por isso, disse hoje que não quer ser surpreendido pelo Vitória de Guimarães, na quinta-feira, nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol.

“Em relação à preparação, o que posso dizer é que hoje treinámos os penáltis. Estamos à espera de um jogo difícil, contra uma equipa moralizada e historicamente difícil. Esperamos dificuldades. A Taça é uma competição em que acontecem surpresas e eu não quero ser surpreendido. A Taça tem qualquer coisa de especial e estar no Jamor é um sonho. Já lá estive como jogador e treinador. É um dia diferente”, disse Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão.

Apesar de tudo, o técnico preferiu não revelar pormenores em relação ao ‘onze’ que vai utilizar no Estádio do Dragão, nomeadamente o guarda-redes que vai entrar em campo.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto.



“O Casillas está convocado. Vamos ver se joga. Sobre o Diego Reyes... é uma questão de gestão, de oportunidade. Esteve bem em Setúbal”, acrescentou o técnico, que deixou Felipe no banco frente aos sadinos, em jogo da I Liga, depois da sua expulsão no jogo com o Mónaco, na Liga dos Campeões.

Como já vem sendo hábito, Sérgio Conceição falou da pressão e o quanto isso faz parte de todos os jogos do FC Porto.

“Fizeram-me a mesma questão antes do jogo de Setúbal. Gostamos de ter pressão. Estes jogos a eliminar também têm pressão, mas essa é a nossa exigência diária, o nosso rigor e disciplina”, referiu.

Sérgio Conceição admitiu ainda que a Taça de Portugal é uma "espinha atravessada" na sua garganta, depois da final que perdeu em 2015, no comando do Sporting de Braga, frente ao Sporting, num jogo que esteve a vencer por 2-0 até ao minuto 84. Depois, os leões acabariam por empatar antes do término do tempo regulamentar e sairiam vitoriosos das grandes penalidades.

Na antevisão ao duelo com o Vitória de Guimarães, o agora treinador do FC Porto falou no desejo de estar no Estádio Nacional e levantar o troféu da ‘prova rainha’ do futebol português, em maio.

“Não posso dizer que não [é uma espinha encravada]. Partindo do princípio de que tenho um carinho especial pela final da Taça, acho que perdi muito mal aquela final com o Braga. Chegámos à final depois de eliminarmos o Benfica, de dar 7-0 ao Belenenses, e, depois de estar a vencer por 2-0, perdemos tudo em cinco minutos, em duas 'charutadas' do adversário. Foi absolutamente injusto. Naquela final merecíamos ganhar um título. Foi um dos momentos mais tristes da minha carreira", lamentou Sérgio Conceição.

Pedro Martins pede Vitória organizado e eficaz para eliminar FC Porto

O treinador do Vitória de Guimarães, Pedro Martins, realçou hoje que a equipa precisa de "inteligência tática", mas também de eficácia, para derrotar o FC Porto nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol.

Os vitorianos atravessam uma série de quatro jogos sem derrotas - três triunfos consecutivos para a I Liga portuguesa de futebol e um empate, com os turcos do Konyaspor (1-1), para a Liga Europa - e, na deslocação ao reduto dos líderes do campeonato, precisam, segundo o técnico, de ser muito organizados.

Pedro Martins, treinador do Vitória de Guimarães



"É um jogo em que temos de ter uma organização tática muito forte, de ser eficazes nas oportunidades que vão surgir, para passar para a próxima fase", disse, na conferência de antevisão ao jogo de quinta-feira, que decorreu no Largo da Oliveira, para assinalar o 16.º aniversário da elevação da cidade a Património Mundial da Humanidade.

Sem atribuir favoritismo na antecâmara de um duelo, a seu ver, de "grande dificuldade", frente à "equipa mais forte do campeonato" neste momento, que espera ao "seu nível", o ‘timoneiro' acrescentou que a equipa vimaranense está "confiante", mas tem de ter também "entrega" e de ser "solidária" para seguir para os quartos de final.

"O FC Porto vale pelo seu todo, mas também temos as nossas armas. Temos o Raphinha, o Héldon, o Júnior [Tallo], o Rafael Martins, o Hélder [Ferreira], que está a ter um crescimento muito assinalável. Saúdo também o crescimento do Sturgeon. Esses jogadores podem também fazer a diferença", sublinhou.

Finalista vencido da prova na temporada transata - perdeu ante o Benfica por 2-1 -, o clube minhoto assumiu, desde o início da competição, o desejo de repetir a presença no Estádio Nacional, e Pedro Martins voltou a frisar que o objetivo permanece na "cabeça da direção, da equipa técnica, dos jogadores e dos vitorianos".

Com 25 jogos até agora disputados em 2017/18, mais 10 do que na anterior pela mesma altura, o plantel vitoriano tem-se debatido com lesões e jogadores em dúvida na véspera dos jogos mais recentes, não podendo contar para a visita ao Dragão, com Marcos Valente, Vigário, Texeira e Celis, médio que se lesionou no jogo anterior, com o Feirense (1-0), na segunda-feira.

Pedro Martins indicou que o ponta de lança Rafael Martins, ausente do jogo com os ‘fogaceiros', deve estar em condições para a visita ao Dragão, mas admitiu que há casos no grupo de trabalho que ainda precisam de ser analisados até à hora do jogo.

Apesar de reconhecer que as 72 horas face ao jogo anterior são impossíveis para recuperar todo o grupo de trabalho, o treinador frisou que os vitorianos vão manter a "identidade" e têm "estratégias" para lidar com os ‘dragões'.

O FC Porto recebe esta quinta-feira, dia 14, pelas 21:15 (hora do Luxemburgo) o Vitória de Guimarães em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.