Entre sete empates e cinco derrotas, a alegria portista do golo solitário de Kostadinov em 1992.

Taça de Portugal. Só uma vitória do FC Porto em 13 visitas ao José Alvalade

Rui Miguel Tovar Entre sete empates e cinco derrotas, a alegria portista do golo solitário de Kostadinov em 1992.

Sporting, 17. FC Porto, 17. Empate técnico. Falamos de conquistas da Taça de Portugal. Desta vez, só um chega à final. O sorteio dita um clássico mais Tondela vs Mafra. É a magia da Taça de Portugal.



O problema é o de sempre, o regulamento. A Taça é para ser a eliminar, só que a federação inventa duas mãos na ½ final. Vai daí, emoção a redobrar no Tondela vs Mafra e tensão elevada ao infinito no Sporting vs Porto. Hoje é no José Alvalade, onde o predomínio do Sporting é flagrante, com cinco vitórias, sete empates e uma só derrota, curiosamente em Março. Aliás, faz amanhã 30 anos.

Pois bem, estamos a 2 Março 1992. O Porto é líder da 1.ª divisão e acumula quatro vitórias consecutivas, a última das quais vs Farense nas Antas por 2:0, golos de Leste por obra e graça de Kostadinov e Timofte. O Sporting perde o dérbi na Luz e depois galga terreno vs Beira-Mar (3:1 no José Alvalade, bis de Cadete), U. Madeira (5:1 nos Barreiros, póquer de Cadete) e Penafiel (3:1 em casa, novo bis de Cadete). Em resumo, oito golos de Cadete.

Para o clássico a meio da semana e à tarde (15 o'clock), o Sporting de Marinho Peres apresenta a novidade Peixe como lateral-direito. Na sua linha defensiva, Luisinho, Leal mais Paulo Torres, À baliza, Ivkovic. Como 6, Douglas. Abertos à frente, Litos (capitão) à direita, Balakov à esquerda e Figo em modo vagabundo. No ataque, Cadete e Iordanov. O Porto de Carlos Alberto Silva utiliza o mesmo esquema de 4-1-3-2 com Vítor Baía; João Pinto (cap), Couto, Aloísio e Paulo Pereira; Rui Filipe; Tozé, Semedo, Timofte; Domingos e Kostadinov.

O homem do apito é o leiriense Mário Leal. É o seu primeiro clássico. E último. A arbitragem é intragável, demasiados desvios na narrativa e um erro técnico ainda na primeira parte, quando assinala falta sobre Litos e reata o jogo com bola ao solo. Enfim, desconcertante. O clássico começa com um Figo em grande forma a procurar diagonais para confundir a defesa portista. Bem-sucedido na maioria das vezes, o 7 promove aberturas para Cadete e Iordanov, nunca devidamente aproveitadas para beliscar sequer a atenção de Baía. O Porto joga recuado e só arrisca o ataque pela certa. Rui Filipe é o autor do primeiro remate (tímido), a tentar encobrir Ivkovic. A bola sai ligeiramente ao lado. O Sporting continua a carregar e, aos 24’, tem um remate à baliza. Uma tentativa de. A bola embate num defesa portista e daí sai o contra-ataque do golo. Bola na direita, cruzamento de João Pinto e cabeceamento de Kostadinov ao primeiro poste. Ivkovic estica-se, em vão.

Com a preciosa vantagem, o Porto faz por enervar ainda mais os sportinguistas através de lances mais duros como uma joelhada de Couto nas costas de Iordanov. O árbitro nada assinala. Na segunda parte, o Sporting deixa-se levar pelo jogo do Porto e protesta um penálti sobre Leal, impedido de saltar na área de rigor. Mais do mesmo, Mário Leal nada de nada. Antes, João Pinto testa os reflexos de Ivkovic. Depois, é Douglas quem faz um chapéu perfeito a 30 metros. Baía, atento, soca para canto por cima da barra.

Mesmo mesmo mesmo a fechar, um lance indigno de futebol. Kostadinov agride Amaral numa bola dividida a meio-campo e o sportinguista dá-lhe forte. Mário Leal está a apanhar bonés, embora rode o pescoço para o lado como quem diz ‘estou de olho em vocês’. O jogo prossegue até nova falta. É aí que um dos fiscais-de-linha avisa o árbitro da dupla agressão e Mário Leal exibe o vermelho directo tanto a Kostadinov como a Amaral. Acto contínuo, soa o apito final.

A indignação na bancada é maiúscula. Lá dentro, no relvado, Carlos Alberto Silva esgrime argumentos com o árbitro de dedo em riste. Litos intromete-se e há troca de empurrões. Baía, primeiro, João Pinto, depois, sacam o treinador brasileiro da confusão e entram os apanha-bolas. Já aí, que tristeza. Lá fora, na rua, há pedras da calçada a voar a torto e a direito. A polícia intervém. É um clássico mau de mais para ser verdade.

O Porto só voltaria a ser feliz no José Alvalade em 2008, por ocasião de um desempate de penáltis. Liedson dá vantagem ao Sporting na primeira parte, Hulk empata na segunda numa jogada individual desde o meio-campo. Na linha de 11 metros, os dois primeiros remates saem mal aos artistas. Lucho González acerta na trave, Helton defende o de Rochemback. Seguem-se nove golos. Depois, Helton brilha mais uma vez e adivinha o intento de Abel.

Pelo meio, entre 1992 e 2008, o Sporting elimina o Porto após prolongamento, e no jogo de repetição. Estamos em 1996, Abril, dia 26. O sorteio dita FC Porto vs Sporting na ½ final. Já com Octávio Machado ao leme, em substituição de Carlos Queiroz, de saída após um 0:0 na Luz para a 1.ª divisão, o clássico é intenso até mais não. Marca Barbosa, número 10, em lance genial. A corrida, a simulação a deitar Paulinho Santos, 10 dos portistas, e depois o toque subtil por cima de Eriksson. Tudo, tudo, tudo bem feito. Em cima do minuto 90, empate de cabeça de Jorge Costa. No prolongamento, nada de nada.

Vamos para desempate, no José Alvalade. Noite de bom futebol e alguma picardia, com expulsão de Secretário por duas faltas sobre Amunike. O golo com ligação directa ao Jamor só chega aos 107 minutos, por Afonso Martins, numa jogada conduzida por Ouattara na direita. A defesa do Porto afasta mal, primeiro João Manuel Pinto, depois Emerson com uma bicicleta. A bola cai no limite da área e Afonso Martins arranca um remate com o pé esquerdo, sem hipótese. O Sporting vai defender o título, após 240 minutos vs Porto de Robson.

O 13.º e último clássico no José Alvalade para a Taça é 2018, também ½ final, aqui 2.ª mão. Coates marca aos 84’ e empata a eliminatória. Nos penáltis, basta um erro e já está. Marcano avança e acerta no poste. Seguem-se os golos de Bruno Fernandes, Alex Telles, Bryan Ruiz, Felipe, Mathieu, Reyes, Coates e Sérgio Oliveira até chegar o momento decisivo. Montero assume o protagonismo e fixa o 5:4. O Sporting passa à final. E este ano, como é? Seja qual for o resultado de hoje, temos de esperar pela 2.ª mão, no longínquo 20 de Abril.



