O treinador do FC Porto admitiu hoje que gostaria de conciliar a superioridade estatística dos dois últimos jogos com o Sporting, com um "resultado positivo" diante dos ‘leões’, na meia-final da Taça de Portugal de futebol.

Na véspera do encontro, em que FC Porto vai receber o Sporting, depois de nos anteriores duelos ter ficado empatado sem golos (na I Liga e nas meias-finais da Taça da Liga), Sérgio Conceição garantiu que o único objetivo é conquistar a vitória.

"Não ligo muito a estatísticas, porque não é sinónimo que a equipa que tem essa superioridade saia vencedora. Por vezes até é ao contrário. É sinónimo que tivemos bons jogos contra o Sporting, que fomos competentes, capazes de impor a nossa dinâmica. Não sofremos golos, mas ofensivamente, obviamente, não fomos eficazes como gostaríamos de ter sido", resumiu o treinador portista.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.

Sérgio Conceição falou ainda num sentimento de injustiça nos últimos resultados com os ‘leões’: "Senti que merecíamos outro resultado. Não nos agarramos a essas estatísticas. Esperemos continuar com a mesma superioridade, mas que disso resulte um resultado positivo", acrescentou.

O Sporting não deverá ter Bas Dost e, possivelmente, Gelson Martins para o clássico de quarta-feira, no entanto, Sérgio Conceição não valorizou as ausências no adversário, sublinhando, em vez disso, as baixas na equipa do FC Porto.

"O Sporting tem um excelente plantel e soluções credíveis para todos os lugares. Neste trajeto que o Sporting tem feito até ao momento, esses jogadores têm sido importantes, principalmente em termos ofensivos, mas, sinceramente, não acredito que as suas ausências fragilizem a equipa do Sporting. Nós também não temos o Marcano, Danilo e André André, que não vão estar aptos para amanhã [quarta-feira], mas vamos encontrar soluções para substituir", afirmou Sérgio Conceição.

Depois de Jorge Jesus ter afirmado que Bas Dost e Gelson pesam mais de 50 por cento na equipa do Sporting, Sérgio Conceição ironizou.

"Que peso têm Danilo e Marcano na equipa? Nunca os pesei. Não peso jogadores. Todos os jogadores são fundamentais no FC Porto. O que Jorge Jesus analisa da sua equipa é com ele. Acredito que aquilo que ele quis dizer foi que em termos de golos e assistências eles tinham valido mais de 50 por cento", disse.

PSP apela ao civismo num FC Porto-Sporting de tolerância zero

A PSP do Porto apelou hoje ao civismo dos adeptos que se deslocarem ao Dragão para o jogo de futebol FC Porto-Sporting e garantiu que será firme na “adequação da intervenção ao grau de ameaça que possa surgir”.

“Não toleraremos qualquer comportamento ilegal e que ponha em causa a segurança dos cidadãos”, assegurou o intendente João Caetano, na apresentação das medidas de segurança para o clássico de quarta-feira, das meias-finais da Taça de Portugal.

O intendente João Caetano escusou-se a adiantar, como é política da PSP, o número de efetivos envolvidos na operação, mas garante que “é o adequado e mais do que suficiente para fazer face a qualquer nível de ameaça que possa surgir”.

O esquema montado “está orientado para a informação e monitorização dos adeptos sem com isso descurar uma postura de maior firmeza em caso de haver qualquer alteração à ordem pública, adequando sempre os níveis de ação policial aos graus de ameaça que possam surgir”.

“Os nossos graus de intervenção serão adequados e não temos qualquer dúvida de que será um policiamento suficientemente forte para garantir a segurança necessária aos cidadãos”, referiu o intendente João Caetano, apelando ao civismo e ao ‘fair play’ dos adeptos.

O treinador do Sporting, Jorge Jesus.

Nesta operação, preparada para um jogo tido de risco elevado e que terá casa cheia no Dragão, a PSP ira usar varias valências para garantir a segurança, desde carros patrulha e equipas de intervenção rápida ate à unidade especial da Polícia.

As principais preocupações da PSP incidem no acompanhamento dos adeptos do Sporting até ao Estádio do Dragão, através de uma caixa de segurança com concentração em Bonjóia, pontos de revista à entrada do recinto e saída, após o jogo.

“Serão os momentos mais críticos para evitar qualquer tipo de confrontos. Não acreditamos que neste clima de festa haverá qualquer tipo de confrontos, mas se houver lá estaremos para os resolver”, acrescentou o intendente João Caetano.

A PSP do Porto recomenda aos adeptos para se deslocarem com tempo e preferencialmente de transportes públicos até ao Dragão e que não sejam portadores de objetos proibidos, que vão desde armas e artefactos pirotécnicos às latas de bebida e peças de fruta.

A operação montada em torno do clássico contempla também alguns condicionamentos no trânsito na zona envolvente do estádio, nomeadamente na Via FC Porto, durante a passagem da caixa de segurança, com cerca de 1.500 adeptos do Sporting, mas que a PSP espera de curto período de tempo, dado que a distância a percorrer também é curta.

A estes adeptos irão juntar-se outros provenientes do Solar do Norte, da delegação do Sporting no Bonfim, o que ira também causar algumas restrições na fluidez do trânsito na Praça das Flores e do Bonjóia até à Rua de São Roque da Lameira.

Ausência de Gelson e Bas Dost não altera ideias ofensivas frente ao FC Porto



O treinador do Sporting, Jorge Jesus, disse esta terça-feira que as ausências dos lesionados Bas Dost e Gelson não irão alterar as ideias ofensivas do Sporting diante do FC Porto, na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal de futebol.



Bas Dost é uma das baixas de peso do Sporting contra o FC Porto, nas meias finais da Taça de Portugal de futebol.

LUSA

Na antevisão ao encontro de quarta-feira, no Estádio do Dragão, o técnico ‘leonino' reconheceu que não existem substitutos iguais ao ponta de lança holandês e ao extremo português, mas frisou que o objetivo é o de fazer golos.

"A estratégia passa sempre por fazer golos. As ideias da equipa ofensivamente não mudam por não ter o Gelson ou Bas Dost, algumas situações das nossas ideias é que vão ter que mudar. Ter Doumbia e Montero é diferente. Temos que ir à procura das características desses mesmos jogadores, podendo ser mais previsíveis ou não", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Ainda assim, Jorge Jesus continua com uma "réstia de esperança" numa eventual utilização de Gelson, confirmando que irá para o Porto com o restante plantel, assim como Bas Dost e Daniel Podence.

Para o desafio frente à equipa de Sérgio Conceição, o treinador espera um duelo idêntico aqueles que foram os jogos do campeonato e da meia final da Taça da Liga, vencida pelos ‘leões’.

"Queremos estar na final do Jamor e dentro desse registo vamos encontrar um FC Porto como encontrámos em Alvalade e em Braga, da mesma forma, com uma estratégia muito forte de ambas as equipas em que se anularam uma à outra", recordou.

Contudo, as ‘meias' da prova rainha serão disputadas a duas mãos e isso é uma vantagem, segundo o técnico.

"O segundo jogo, ainda por cima passado muitas semanas, dá-nos essa vantagem de poder recuperar alguns jogadores. São jogadores determinantes na equipa e o facto de serem dois penso que a estratégia do jogo é completamente diferente do que fosse só um jogo. Vou olhar para esse facto de uma forma diferente", declarou.

O FC Porto recebe na quarta-feira o Sporting, pelas 21:30 (hora luxemburguesa), no Estádio do Dragão, em jogo referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O jogo da segunda mão está marcado para 18 de abril.

