O treinador Sérgio Conceição disse esta quinta-feira (16) que o primeiro jogo após seleções é sempre “difícil e perigoso”, na antevisão da receção do FC Porto ao Portimonense, para os 16 avos de final da Taça de Portugal de futebol.

Ainda de acordo com o treinador o regresso à competição após a paragem para os trabalhos das seleções é sempre difícil de gerir e treinar com sete ou oito jogadores do plantel principal não é a mesma coisa do que com o grupo completo.

A título de exemplo, depois de os 11 ‘dragões’ ao serviço das respetivas seleções terem regressado esta semana a ‘conta-gotas’, Maxi Pereira e Yacine Brahimi só hoje é que integraram o plantel, mas limitaram a sua preparação a treino de recuperação.

“O primeiro jogo é sempre difícil e perigoso, mas estamos alertados e preparados para isso. Queremos dar uma resposta de acordo com aquilo que nós queremos e que é o nosso objetivo. Passar estas etapas, chegar à final e ganhar a Taça de Portugal”, disse Sérgio Conceição.

O treinador recordou que o Portimonense, que no Estádio do Dragão para a I Liga fez dois golos, na derrota por 5-2, num jogo em que o FC Porto teve um outro momento em que não esteve bem, evoluiu como equipa e está mais consistente e conhecedora.

“Temos vindo a trabalhar e a corrigir alguns aspetos para chegar perto da perfeição, se é que isso existe, pois do outro lado temos um adversário que nos coloca sempre problemas”, considerou Sérgio Conceição, admitindo que no jogo de sexta-feira “o FC Porto tem mais a perder do que o Portimonense”.

O treinador escusou-se a adiantar a equipa a utilizar na receção ao Portimonense e garantiu que, como sempre, irá recorrer ao onze indicado para o jogo que tem pela frente, avaliando sempre quais os jogadores que estão em melhores condições.

Sérgio Conceição mostrou-se agradado com a opinião do treinador do Portimonense, Vítor Oliveira, que considerou o FC Porto a melhor equipa do momento em Portugal, mas admitiu que os elogios o deixam sempre desconfiado.

O treinador desvalorizou ainda as críticas do diretor de comunicação do clube, Francisco J. Marques, à gestão dos jogadores nas seleções, que no seu entender ganharam uma importância que ele não deu, considerando que o treinador e o presidente são as pessoas que falam sobre o futebol no FC Porto.

Otávio, Marega, Soares e, mais recentemente, Herrera são os jogadores que vão estar fora dos convocados para o jogo com o Portimonense, por lesão, algo que preocupa o treinador portista.

“Se eu quisesse arriscar até poderia meter Herrera na lista, mas podia complicar e por precaução não vai estar convocado. Se fosse o ultimo jogo da época até era capaz de o meter”, acrescentou Sérgio Conceição.

Questionado sobre se o guarda-redes Iker Casillas podia voltar à baliza frente ao Portimonense, Sérgio Conceição disse apenas que o espanhol ia ser convocado, como todos os outros, mas amanha logo verão.

“O João Costa tem evoluído de uma forma muito boa, assim como o Vaná. Os quatro guarda-redes do plantel estão a trabalhar de uma forma fantástica e é esse o lugar onde tenho mais dores de cabeça”, adiantou Sérgio Conceição.

Confrontado com os comentários de Julen Lopetegui e Sérgio Ramos, relacionados com a ausência de Iker Casillas da baliza e comparando-o a José Mourinho, Sérgio Conceição disse que não valia a pena entrar por aí, mas que ia estar atento.

Questionado ainda sobre a condição de líder destacado da I Liga, Sérgio Conceição disse que, mais importante do que comandar agora ou em dezembro, é “estar à frente em maio”.

“É uma caminhada muito difícil, obviamente é sempre melhor estar na frente do que em segundo, há mais pressão, e espero em maio ter mais um ponto do que o segundo classificado”, disse.

Vítor Oliveira diz que Portimonense vai defrontar o FC Porto "sem medo"

O treinador Vítor Oliveira disse hoje que o Portimonense vai defrontar o FC Porto, na sexta-feira, no jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, "sem medo" e com o objetivo de passar à fase seguinte.

"Vai ser um jogo tremendamente difícil, mas sabemos das nossas possibilidades. Vamos apostar na surpresa, sabendo que as surpresas acontecem nos jogos da Taça", disse o treinador dos algarvios.

Na antevisão à partida de sexta-feira, Vítor Oliveira assegurou que a equipa "está muito confiante, embora reconhecendo as potencialidades do adversário", uma equipa que apenas sofreu quatro golos no seu reduto.

O treinador do Portimonense, Vítor Oliveira.

Foto: portimonense.pt

"Vamos tentar dentro da estratégia que definimos, fazer o melhor possível, nomeadamente impor o nosso jogo e não sofrer golos", frisou o técnico, recordando que o Portimonense "foi a única equipa que conseguiu até agora marcar dois golos no Estádio do Dragão, coisa que mais nenhuma outra equipa conseguiu fazer".

Vítor Oliveira reconheceu que vencer o FC Porto "não é uma tarefa fácil, embora nos jogos da Taça, as surpresas possam acontecer, porque as equipas mais fortes também têm dias menos bons".

"Haverá um dia em que o FC Porto estará menos bem e vamos esperar que seja neste jogo", sublinhou.

Para o técnico dos algarvios, no jogo contra "a melhor equipa do futebol português é importante que o Portimonense jogue sem medo, embora sabendo que do outro lado está um adversário fortíssimo e muito confiante".

O Portimonense, 11.º classificado do campeonato da I Liga, com 12 pontos, e o líder FC Porto, com 31, defrontam-se pelas 21:30 (hora luxemburguesa) de sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, que será dirigida pelo árbitro Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

