Esta quarta-feira realizou-se o sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal, já com as 18 equipas da I Liga. Nos encontros que envolvem os 'grandes', o Benfica vai jogar à Sertã, o FC Porto a Vila Real e o Sporting a Loures.

Taça de Portugal: Benfica defronta Sertenense e FC Porto o Vila Real

Por sua vez, o Desportivo das Aves, detentor do título, desloca-se ao reduto do Sacavenense. No sorteio se registou nenhum confronto entre equipas da Primeira Liga, mas os jogos Cova da Piedade - Portimonense, Fátima - Boavista, Farense - Arouca (ambas da Liga de Honra) e Estoril - Tondela merecem alguma curiosidade.



Programa completo dos jogos:

Sertanense - Benfica

Vila Real - FC Porto

Moura - Marítimo

Valenciano - Vitória SC

Loures - Sporting

Fátima - Boavista

Armacenenses - Vitória de Setúbal

Torreense - Rio Ave

São Martinho - Moreirense

Lusitano Vildemoinhos - Nacional

Cova da Piedade - Portimonense

Mirandela - Feirense

Amora - Belenenses

Felgueiras - Sp. Braga

Maria da Fonte - Santa Clara

Estoril - Tondela

Pedras Salgadas - Desp. Chaves

Sacavenense - Desp. Aves

Vale Formoso - Coimbrões

Casa Pia - Angrense

Silves - Chaves Satélite

Limianos - Sp. Covilhã

Farense - Arouca

Montalegre - Oriental

AD Fafe - Penafiel

Paços de Ferreira - Gafanha

União da Madeira - União SC

Sp. Espinho - Ac. Viseu

Santa Iria - Praiense

RD Águeda - Louletano

Vilafranquense - Anadia

Leixões - Amarante

