Taça de Portugal. A mai’ linda

Rui Miguel Tovar O sorteio é caprichoso, como sempre. Desta vez, todos os três grandes calham com equipa da Liga 3 e o prélio mais entusiasmante é o Caldas vs Benfica, no Campo da Mata. Porque o FC Porto joga vs Anadia nos anos 70 e o Varzim vs Sporting é já um mini clássico da 1.ª divisão, até no século XXI, o Caldas vs Benfica é outra loiça.

O último jogo entre eles remonta a 1961 e acaba 3:5 com Simões a estrear-se como profissional em Portugal, vestido com o número 7. Nessa tarde, o extremo-esquerdo é Angeja e o direito Simões. Diz o próprio: ‘Tanto jogava à direita como à esquerda, embora preferisse à esquerda. Sou 70% pé direito e 30% pé esquerdo. Deus Nosso Senhor deu-me um esquerdo capaz e isso provocou alguma confusão em quem me defrontou. Ainda hoje há pessoas que pensam que fui esquerdo e não fui. Mas ainda bem que deu para confundir os adversários.’



Lançado por Bela Guttmann no Benfica aos 17 anos de idade, Simões estreia-se em Montevideo, no desempate da Taça Intercontinental, vs Peñarol. Estamos ainda em Setembro. Dois meses depois, o Benfica vai às Caldas e leva uma espécie de equipa de reservas – até porque a principal acabara de jogar vs Barcelona em Camp Nou (1:1) em jeito de desforra da última final da Taça dos Campeões.

O onze de Guttmann inclui Barroca; Serra, Saraiva e Mário João; Fonseca e Espírito Santo; Simões, Calado, Torres, Mendes e Angeja. O Caldas começa melhor e marca por Mirita, logo a abrir, em contra-ataque conduzido por António Pedro. O empate é de Calado, aos 7’. E a reviravolta é de Torres, aos 23’, no aproveitamento de uma confusão na área entre o guarda-redes Rita e os centrais.

Até ao intervalo, o Benfica amplia a marca para 4:1. Angeja faz o terceiro e, lá está, Simões o quarto. Na segunda parte, Janita reduz aos 47’, Calado estica a diferença e Mirita fixa o 3:5. Na volta, em pleno Estádio da Luz, o Benfica dá 11-secos. Desta vez, como é bem sabido, não há segunda mão e tudo se decide na Mata. O Caldas 2022-23 continua invicto e elimina o Covilhã, da Liga 2, na eliminatória anterior por esclarecedor 3:0. O Benfica de Schmidt é aquilo que se sabe, invicto e cheio de moral pelos dois empates seguidos vs Paris SG para a Liga dos Campeões.

É a festa da Taça, desfrutemos. E contem-se mas é umas histórias engraçadas. Como aquela em 1948, na estreia do figurino de jogo único em todas as rondas. Na primeira eliminatória, zero surpresas entre os grandes com 9:0 do FC Porto vs União Coimbra, 5:1 do Sporting vs Vitória SC e 5:2 do Benfica vs Olhanense. Há um resultado estrambólico, 13:0 do Elvas vs Desportivo Faro. E regista-se um caso insólito no Vitória FC vs Barreirense com o árbitro a ignorar a nova lei da existência de prolongamento em caso de empate aos 90 minutos. Quando dá pelo lapso, o dito cujo chama os jogadores. Os do Vitória é fácil, estão em casa. Os do Barreirense é mais complicado, porque já estão na estação da CP, de regresso a casa. Avisados do percalço, voltam atrás para cumprirem o tempo extra. E o nulo mantém-se teimosamente ao fim dos 120 minutos. Aí é necessário um jogo de desempate, na casa do Barreirense, vitorioso por 1-0.

Outra aventura do arco da velha, esta em 1953. O Sporting é campeão nacional e legítimo candidato à conquista da Taça. Nos ¼, sai-lhe na rifa o Lusitano Évora (7.º classificado). No Lumiar, a 24 Maio, 2-2. Em Évora, uma semana mais tarde, não há jogo. Como assim? O Sporting entra em estágio em Vale de Lobo e alega incompatibilidades de calendário para faltar à segunda mão. Então porquê? Na condição de campeão em título, o Sporting apura-se automaticamente para a Taça Latina, precursora da Taça dos Campeões e agendada para Lisboa, entre os dias 4 e 6 de Junho. Recusa a Taça de Portugal e abraça a Taça Latina. Em vão, é eliminado pelo Milan na ½ final. Salva-se o jogo da consolação do terceiro lugar, com 4:1 vs Valencia. A Taça de Portugal, essa, voa para o Benfica com 5:0 vs FC Porto.

Por falar em Benfica, o que dizer da epopeia em 1960-61? Campeão europeu vs Barcelona (3:2), em Berna, a 31 Maio, o Benfica tem de jogar no dia seguinte, nos Arcos, em Setúbal. Claro, apresenta um onze só de reservas com a missão de segurar o 3:1 na Luz de há 23 dias. Dá raia e perde por 4:1. Pormenor, Eusébio estreia-se nesse dia, como interior-esquerdo, com um golo e um penálti falhado (ou melhor, defendido por Félix Mourinho).

A final de 1967 é um hino à paciência. No ano seguinte ao inédito Braga vs Vitória FC, toma lá um Vitória FC vs Académica. Quando as duas equipas entram em campo, longe estão os adeptos de imaginar que vão estar sentados mais de duas horas. À falta de formas de desempate no regulamento, só ao fim de 144 minutos (90’ da ordem mais os 30’ do primeiro prolongamento e outros 24’ do segundo período extra) é que se encontra o vencedor. O herói é Jacinto João, o homem com uma estátua em bronze às portas do Estádio do Bonfim e o verdadeiro JJ.

Mais Académica, agora em 1969. Em clima de contestação aberta, a Académica joga de branco, elimina o Sporting na ½ final e marca lugar no Jamor. Com o Benfica? Sim, também, o verdadeiro adversário dos estudantes é o governo. E o Jamor é palco da maior manifestação de sempre contra o regime. O Estado Novo, avisado, tem falta de comparência. Américo Tomás não vai a jogo nem autoriza a transmissão televisiva. Os jogadores da Académica entram em campo com as capas caídas. Na segunda parte, mais surpresas com o aparecimento de cartazes em todas as bancadas, com dizeres deste tipo: ‘Menos espingardas, menos quartéis, menos repressão.’ A contestação arrasta-se pelo prolongamento dentro. E nem o 2:1 definitivo de Eusébio, aos 108 minutos, cala a revolta académica.

É comum dizer, a Taça de Portugal é uma caixinha de surpresas. Na segunda eliminatória 1980-81, o Sporting cai em Braga por 4:2 e o assunto da ordem do dia é a derrota do Vitória SC vs Sacavenense, 11.º classificado da 2.ª divisão, zona sul. O espanto tem a ver com um facto inusitado: à partida para o Minho, o treinador sacavenense Vítor Godinho demite-se por se sentir desautorizado pelo presidente, que telefonara a Adanjo, um jogador fora dos convocados, para assumir o comando técnico. No outro banco está José Maria Pedroto com o adjunto Artur Jorge. O resultado é um surpreendente 2:1 no D. Afonso Henriques para o Sacavenense, eliminado pelo Benfica na Luz (4:0) na quarta ronda.

Já em pleno século XXI, há um nome incontornável. É ele, Vítor. A malta explica: o terceiro classificado da 1.ª divisão (Benfica) recebe o líder da série A da 3.ª (Oliveirense) para a quinta eliminatória. Na Luz, o italiano Trapattoni vive dias complicados após a goleada no Restelo por 4:1 e a contestada vitória sobre o Penafiel por 1:0, selada por um beijo de Argel ao treinador nos exuberantes festejos do golo do central brasileiro. Prevê-se um jogo fácil com a Oliveirense e salta um herói inesperado chamado Vítor, o guarda-redes quarentão dos visitantes. Sem qualquer experiência de campo na 1.ª divisão (apenas 16 vezes suplente no Tirsense em 1990), Vítor defende os penáltis de Simão (19’) e Sokota (45’), ambos na primeira parte. É de homem.

Mais recentemente, em 2018, a surpresa de todas as surpresas: o Caldas, só com jogadores amadores, que trabalham durante o dia e treinam à noite, chega à ½ final. A façanha inclui dois desempates por penáltis, vs Arouca e Académica, ambos na Mata. Um 3:2 após prolongamento vs Farense. E a própria ½ final só resolvida no prolongamento, vs Aves. O Caldas faz história. Escreve história. É história. A da Taça, a mai’linda de Portugal.

*Autor escreve ao abrigo do antigo AO.

