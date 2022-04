Encontrado o primeiro finalista do Jamor numa noite em que o Mafra merece o prolongamento pela quantidade de oportunidades perdidas.

Taça de Portugal. A consagração dos cracks do Tondela

Bonito e cruel, o futebol. O Mafra enche o estádio, dá banho de bola e o Tondela faz a festa. Ao desequilibrado 3:0 na primeira mão em Tondela, o Mafra mantém a matriz do ataque continuado e cria oportunidades em série para dar a volta à eliminatória (até falha um penálti). Pasme-se, acaba 1:1. É pena, um clube da 2.ª divisão dá sempre um toque exótico ao Jamor. Vai o Tondela, penúltimo classificado da 1.ª divisão e primeira equipa da AF Viseu na final do Jamor. Verdade seja dita, é maravilhoso ainda bater de frente com um apontamento inédito numa competição com 81 anos de (boa) vida.



O Mafra joga sem medos, o Tondela descontraído. Há correrias e remates de longe, todos fáceis e à figura dos guarda-redes. Aos 36 minutos, Miguel Santos exibe-se com uma defesa formidável a um remate à queima-roupa de Dadashov, após lance de contra-ataque desenvolvido pela direita e amortie de primeira de Tiago Dantas. O Mafra acorda para a vida e começa finalmente a invadir a área do adversário. Em cima do intervalo, canto de Cann e cabeceamento certeiro de Fábio Pacheco para o 1:0. A festa é imensa e justifica-se. Já só faltam dois.

E o já só faltam tem muito a ver com a disponibilidade física do Mafra para carregar no acelerador. Nos descontos da primeira parte, Mattheus Oliveira está pertíssimo do 2:0. Descanso, palestra, reinício. E o Mafra dá espectáculo. Aos 47’, penálti. Tu queres ver, remontada à vista? Niasse impede o 2:0 de Pedro Lucas. O Mafra insiste uma e outra vez. Gui Ferreira atira por cima aos 50’, Pedro Lucas falha o desvio aos 51’. O Tondela nem respira. Aos 64’, Cann falha a emenda. Aos 71’, Gui Ferreira acerta uma bola no poste. Aos 73’, Pedro Lucas volta a falhar o desvio. É um festim de ocasiões perdidas. Para dar corpo à avalanche do Mafra, o próprio guarda-redes tondelense Niasse vê cartão amarelo por perda de tempo. O mesmo NIasse adia novamente o 2:0, agora a um cabeceamento de Pedro Lucas (88’).

No instante seguinte, contra-ataque do Tondela com Avilés a correr desenfreadamente antes de oferecer o empate a Boselli. Injusto, tão injusto. Cruel, o mundo da bola. Nos descontos, Okitokandjo atira e Niasse defende. É ele o melhor em campo, sem dúvida alguna. Só isso atesta a força e o querer do Mafra. Acaba o jogo, 1:1 e passa o Tondela. Se pensarmos na eliminatória como um todo de 180 minutos, o prolongamento é merecido. Pena, muita pena.

O Tondela vai à final. É lindo, é música para os nossos ouvidos. O Tondela é daquelas equipas do século XXI, estilo Villarreal em Espanha. Só salta para o futebol profissional em 2009, com o título de campeão da 3.ª divisão. Ao fim de três épocas na 2.ª, o Tondela sobe à 1.ª como campeão à custa de um golo de livre directo de André Carvalhas em Freamunde no derradeiro minuto (1:1). No escalão máximo do futebol português, o Tondela cerra os dentes e nunca mais desce – faz parte de um restrito lote de resistentes, juntamente com Sporting, FC Porto e Benfica, em desordem alfabética para evitar ferir susceptibilidades.

Agora isto da Taça de Portugal, isto do Jamor no dia 22 de Maio. Garantido o sonho, venha de lá a festa com os beirões. Seja FC Porto ou Sporting o outro finalista, o Tondela é já o vencedor moral. E assim se junta mais um elemento da AF Viseu à história do futebol português. O Académico de Viseu é o exemplo mais recente por força das quatro edições na 1.ª divisão entre 1979 e 1989. Dá-se até um caso engraçado a 16 Maio 1982, quando o Tondela é falado pela primeira vez na comunicação social como palco de um 0:0 entre Académico e Amora, por culpa da suspensão do estádio viseense do Fontelo.

Pouco antes do Académico, um nome irrompe por todo o país. Senhoras e senhores, preparem-se: Cracks de Lamegos. Oh yeah, craques mesmo. Em 1978, os Cracks aparecem na final do campeonato nacional de iniciados e surpreendem o Vitória FC. O feito é ainda hoje apontado como o maior de todos entre as equipas da AF Viseu. Na série B da fase preliminar, os Cracks acumulam 10 pontos em 12 (só perdem vs Covilhã, já com o apuramento assegurado) e avançam para a ½ final. Em São João da Madeira, 2:1 vs Varzim após prolongamento. Na mesma tarde, o Sporting apanha cinco secos do Vitória FC. Tudo pronto para a grande final no dia 2 Julho.

Tudo? Nem por isso. As meias do Cracks ficam esquecidas em Lamego. Por sorte, o União Tomar também veste preto e empresta. Agora sim, tudo pronto. O Estádio 25 Abril, em Tomar, é o palco eleito pela federação para a gloriosa manhã desportiva. Às 11 horas, Francisco Rodrigues apita para o início da final. O Cracks apresenta o onze de sempre com Moisés na baliza, Martinho, José João, Vasco e Duarte como defesa, Tony, Henrique e Álvaro no meio mais Mário, Jorge Eduardo e Telmo no ataque. No banco, o treinador-presidente José Marques da Silva. É uma das relíquias do Cracks, um homem a acumular funções tão decisivas fora de campo. Aos 44 minutos, Tony liberta o grito do golo e sela a vitória pela margem mínima. Nas anteriores 16 edições do Nacional de iniciados, o campeão nunca saíra do tridente geográfico Lisboa, Porto e Coimbra. De repente, Lamego no mapa futebolístico.

Mérito para o Cracks, cujo nome assenta finalmente como uma luva. Craques mesmo. Do alto. O Vitória FC tem tradição nas camadas jovens e vê aqui uma oportunidade de ouro para fazer história, só que a qualidade do Cracks fala mais alto. Na primeira parte, só uma oportunidade de golo, desperdiçada pelo setubalense Bernardino na cara de Moisés. Após o intervalo, um centro de Álvaro é cabeceado por Tony com conta, peso e medida. Firmino estica-se, em vão. O 1:0 é o resultado final e a festa da entrega da taça ao capitão José João é ruidosa, em Tomar. Daí para a frente, e até aos nossos dias, só mais duas cidades rompem a tradição (Braga em 1981, Guimarães em 2014).

Contratados pelo Benfica na véspera da final, José João (capitão) e Tony (herói) raramente espaço na grande montra do futebol. Então há algum nome incontornável desse Cracks? Ya, um nome sobressai dos restantes:Álvaro. Assim de repente, é como os chapéus do Vasco Santana no ‘Canção de Lisboa’: há muitos. Este Álvaro é especial, porque é o mais novo (só 14 anos), é da terra (Lamego) e chega ao Benfica, primeiro, e à selecção, depois. Melhor, joga todos os quatro jogos do Euro-84 como lateral-esquerdo, em perfeita sintonia com o mágico Chalana, e todos os três do Mundial-86 como lateral-direito. É dose. Generoso e combativo, Álvaro começa como médio-esquerdo e joga nessa posição na final em Tomar. Só recua para lateral na Académica, onde se faz jogador e alvo de cobiça do Benfica.

No Verão 1981, Álvaro assina pelo Benfica e é amor para sempre. As duas primeiras épocas até nem lhe correm de feição pela superior capacidade de Pietra e Veloso nas laterais. Em 1983, com Eriksson ao leme, Álvaro entra firme no onze e nunca mais de lá sai até 1990 com um total de oito golos em 261 jogos. Craque. Crack, assim é que é. Como todo o plantel do Tondela, em penúltimo lugar na 1.ª divisão, a lutar pela sobrevivência entre os grandes, e o primeiro finalista da Taça de Portugal.

Com Manuel Oliveira no apito, eis os actores principais e secundários de uma ½ final improvável

MAFRA Miguel Santos; Pedro Pacheco (Dieguinho 65), Inácio Miguel e Pedro Barcelos; Lucas Marques (Gui Ferreira 46’); Tomás Domingos (Goulart 83’), Mattheus Oliveira, Pedro Aparício (Bruno Silva 77’) e Francis Cann (Okitokandjo 77’); Pedro Lucas e Rodrigo Martins

Treinador Ricardo Sousa (português)

TONDELA Niasse; Manu, Ricardo Alves (Marcelo Alves 55’) e Eduardo Quaresma; Tiago Almeida, Pedro Augusto, Tiago Dantas, João Pedro (Avilés 74) e Neto Borges; Dadashov (Boselli 55’) e Salvador Agra (Lacava 46’) (Sessi 85’)

Treinador Nuno Campos (português)

Marcadores 1:0 Pedro Pacheco (45’); 1-1 Boselli (89’)

Nota Niasse defende penálti de Pedro Lucas (47’)







*O autor escreve ao abrigo do antigo AO.

