Há sempre intrusos divertidos do futebol romântico, como este ano o Arouca e o Académico de Viseu.

Taça da Liga, um mimo

Rui Miguel Tovar Há sempre intrusos divertidos do futebol romântico, como este ano o Arouca e o Académico de Viseu. A outra maravilha da Taça da Liga é a possibilidade de democracia futebolística.

Em Espanha, dura tão-só quatro anos, de 1982 a 1986. Em França, é criada em 1994 e Pauleta ainda é o melhor marcador (15 golos). Na Alemanha nasce em 1997 e desaparece dez anos depois. Em Inglaterra, está no auge há 63 anos. Em Itália nem sai do papel. E isto é?



O perfil da Taça da Liga nos cinco países europeus que melhor vendem o futebol. Quer isto dizer, só Inglaterra e França continuam com a Taça da Liga – em ambos os países é sistema de mata-mata (Taça, portanto) e o vencedor apura-se para as competições europeias. Agora Portugal. A prova começa a ser falada com mais insistência em 2006, por proposta de Sporting e Boavista, e é aprovada por unanimidade por todos os clubes da 1.ª e 2.ª divisões nesse mesmo ano, a 28 de Novembro, numa reunião no Porto.

Em 2007-08 dá-se o arranque. A ideia-chave é criar um maior número de jogos oficiais e encaixar o maior lucro possível com receitas de publicidade e bilheteira (a palavra-chave aqui é "maior"). O plano sai furado, em matéria de bilheteira – há jogos, muitos, sem 500 espectadores. O plano sai furado, às vezes, em matéria de publicidade – há épocas sem patrocinador, entre 2011 e 2015.

Seja como for, a competição avança ao seu ritmo e, infelizmente, continua sem a grandiosidade de uma Taça de Portugal pela ausência de qualificação para uma competição europeia. Ou seja, a Taça da Liga é uma taça sem retorno curricular lá fora nem financeiro cá dentro. À imagem da sua precursora Taça Ribeiro dos Reis. É verdade, descobri isto há umas horas. Mesmo, é a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade.

Desconhecia por completo. Quero dizer, conhecia a Taça Ribeiro dos Reis, só desconhecia por completo a estrutura, baseada em equipas da 1.ª e 2.ª divisões, numa competição por fases de grupos, mais quartos-de-final, meias, 3.º e 4.º lugares mais final. O seu início é em 1961, o fim em 1971, com a vitória do Benfica vs. Braga por 3:1 no Restelo, em jogo de final de época e de despedida a José Torres, de saída para o Vitória FC e feito capitão naquela noite no lugar de António Simões.

Naqueles 10 anos, a Taça Ribeiro dos Reis é levantada por seis clubes e nenhum deles é o Sporting ou o FC Porto. Há Seixal, há Barreirense, há Beira-Mar, há Espinho, há Vitória FC e há Benfica, os dois últimos com hat-trick. Durante quase 40 anos, Portugal anda adormecido no que diz respeito a uma terceira competição interna. Até que surge a Taça da Liga e o arranque é vistoso pela vitória surpresa do Vitória FC.

A final é no Algarve, com arbitragem de Pedro Proença, hoje presidente da Liga, a organização da dita taça. O Vitória de Carvalhal e o Sporting de Paulo Bento jogam tão mal, tão mal, tão mal que dói. Penáltis, aí vamos nós. E aí cresce a figura do guarda-redes Eduardo com três defesas aos remates de Polga, Liedson e Izmailov. Acaba 3:2 para o Vitória FC, eis o primeiro campeão da Taça da Liga.

No ano seguinte, o Sporting de Paulo Bento volta ao Algarve e volta a cair nos penáltis, novamente com três remates defendidos, agora por Quim vs. Postiga, Rochemback e Derlei. É uma final quente, a ferver, com Lucílio Baptista no apito. O homem marca penálti para o Benfica e expulsa o lateral-direito sportinguista Pedro Silva. Bem vistas as coisas, nem uma coisa nem outra. Como não há duas sem três, Reyes faz golo da marca dos 11 metros e anula a vantagem garantida por Pereirinha no início da segunda parte. Sem saber ler nem escrever, o Benfica chega aos penáltis e levanta a taça, a única no currículo de Quique Flores.

É esta a maravilha da Taça da Liga, a de elevar comuns mortais a campeões. Quique Flores é um caso, José Peseiro é outro. O homem nada ganha desde 2000 (Nacional) e, de repente, em 2013, ao serviço do Braga, levanta o troféu graças a um golo de penálti de Alan vs. FC Porto de Vítor Pereira. Como se isso fosse pouco, o Braga eliminara o Benfica, no Minho, com o ex-benfiquista Quim em noite de acerto ao defender os penáltis de Luisão e Gaitán (o último da série).

A outra maravilha da Taça da Liga é a possibilidade de democracia futebolística. Isto é, clubes pouco ou nada falados na imprensa chegarem à final. Como Paços em 2011, Gil Vicente em 2012 e Marítimo em 2015 mais 2016 (falo só de equipas sem qualquer título nacional, excepção feita aos das divisões secundárias).

Neste aspecto, a final mais prometedora é a de 2017. De um lado, Moreirense. Do outro, Braga. O Minho a dar cartas. Ainda por cima, ganha o elo mais fraco (1:0 para o Moreirense, golo de penálti de Cauê). E outro ilustre treinador desaparecido em combate a ganhar: Augusto Inácio, arredado dos títulos desde 2006 (Beira-Mar).

Na edição deste ano, sem Benfica nem Braga nas meias-finais, o interior do país é quem dá cartas. O Arouca, campeão da Liga 3 há três anos, mais o Académico de Viseu marcam território e deixam bem vincada a sua personalidade. À falta de público (crise abrangente a todas as competições, até a 1.ª divisão), sobra entretenimento com estes divertidos intrusos do futebol romântico e arrebatador. Salvé Taça Ribeiro dos Reis. Salvé Taça da Liga. Tchim-tchim.

