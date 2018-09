Raphinha e Bruno Fernandes, este por duas vezes, marcaram para os sportinguistas, cabendo a Correa diminuir a desvantagem.

Taça da Liga: Sporting vence Marítimo

No primeiro jogo com Frederico Varandas como presidente, o Sporting derrotou o Marítimo por 3-1, em partida relativa à jornada inaugural do Grupo D da Taça da Liga. Os golos foram obtidos por Raphinha (26 m) e Bruno Fernandes, este por duas vezes, o primeiro de penalty (53 m) e o segundo aos 63 m. Pelo meio, Correa reduziu (61 m). Falta ainda realizar o desafio que completa a jornada inicial entre Estoril e Feirense, marcado para hoje à noite.



No sábado, para o Grupo A, o Benfica batera o Rio Ave por 2-1, com golos de Salvio (penalty) aos 21 minutos e de Rafa (50 m), reduzindo os vila-condenses por intermédio de Carlos Vinicius (60 m). No outro jogo do grupo, Paços de Ferreira e Desportivo das Aves empataram (0-0).



Para o Grupo B, o Sporting de Braga derrotou o Tondela por 2-1, tendo marcado Xavier (9 m) para os visitantes, mas os anfitriões conseguiram a reviravolta com golos de Dyego Sousa (57 m) e Fábio Martins (78 m). Na outra partida deste grupo, Nacional e Vitória de Setúbal empataram (3-3).



Na sexta-feira, em jogo relativo ao Grupo C, FC Porto e Chaves empataram no Estádio do Dragão (1-1), golos de Hernâni (74 m) e Eustáquio (83 m). Ontem, a jornada 1 completou-se com o Varzim-Belenenses (2-1).



