O Benfica recebeu e venceu esta noite no estádio da Luz o Paços de Ferreira, por 2-0, em jogo em atraso da segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga, com golos de Seferovic e João Félix, ambos marcados ainda na primeira parte.

Taça da Liga. Benfica vence Paços de Ferreira

O Benfica recebeu e venceu esta noite no estádio da Luz o Paços de Ferreira, por 2-0, em jogo em atraso da segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga, com golos de Seferovic e João Félix, ambos marcados ainda na primeira parte.

Apesar de terem dominado praticamente todo o encontro, os encarnados venceram os 'castores' sem grande brilhantismo. Somaram a segunda vitória no grupo e ficam a um ponto de garantir a qualificação para a ‘final four’, frente ao Desportivo das Aves no próximo dia 28, que totaliza 4 pontos.



A ‘final four’ da Taça da Liga, que o Benfica venceu por sete vezes, em 11 edições, realiza-se em Braga, com as meias-finais a 22 e 23 de janeiro de 2019 e a final a 26.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.