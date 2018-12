Desportivo das Aves esteve a vencer, mas permitiu a igualdade que assegurou o apuramento dos lisboetas.

Taça da Liga. Benfica empata e está nas meias-finais

O Benfica apurou-se para as meias-finais da Taça da Liga com um empate (1-1) na deslocação à Vila das Aves, num encontro do Grupo A em que os avenses estiveram a vencer e causaram muitas dificuldades aos visitantes.

Depois da uma primeira parte equilibrada e com poucos lances de perigo, embora os avenses tenham sido mais perigosos, o segundo tempo começou praticamente com o golo da equipa orientada por José Mota: Rodrigo Soares centrou para a área, aparecendo Mama Baldé a antecipar-se a André Almeida no cabeceamento para o 1-0 (49 m).

A vantagem do adversário deixava o Benfica fora das meias-finais da competição e Rui Vitória agiu, fazendo entrar Jonas para o lugar de Cervi (58 m) pouco depois de Baldé ter espreitado o 2-0. Os benfiquistas conquistaram dois cantos inconsequentes e os anfitriões mantiveram-se agressivos e foram ameaçando a baliza de Svilar sempre que podiam, conforme exemplificou Amilton com um remate que passou perto (63 m).

Os lisboetas precisavam pelo menos do empate, mas foi Svilar quem teve de aplicar-se quando Baldé se isolou (68 m) e, dois minutos mais tarde, Seferovic igualou, na sequência de lance construído do lado esquerdo por Zikvovic. Mas o Aves não desistiu, Seferovic quase provocou um autogolo (80 m) e, logo a seguir, Falcão falhou o alvo por muito pouco.

Na parte final, Vitória ainda tirou Seferovic para colocar Salvio (85 m) e Pizzi cedeu o lugar a Alfa Semedo (quando já se jogavam os quatro minutos de compensação) e os avenses intensificaram a pressão à procura do golo que valeria o apuramento, mas o resultado já não se modificou.

Outros resultados de hoje: Grupo B - Vitória de Setúbal-Sporting de Braga, 0-4 e Tondela-Nacional, 2-1. Apurado: Sporting de Braga.

Este sábado realiza-se a última jornada do Grupo D com os seguintes jogos: Feirense-Sporting e Marítimo-Estoril (ambos às 20:45).

No domingo será o Grupo C a encerrar com os encontros Belenenses-FC Porto e Desportivo de Chaves-Varzim (ambos às 17:00).

