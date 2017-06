O defesa Pepe afirmou hoje que Portugal vai ter que estar com os "níveis de concentração muito elevados" para conseguir bater na quarta-feira a Rússia, na segunda jornada do grupo A da Taça das Confederações de futebol.

"Com o México acho que tivemos um pouco falta de sorte. Sofremos um golo no final da primeira parte e outro no final do jogo. Com a Rússia, temos que estar preparados para um jogo que vai ser bastante complicado e vamos ter que ter os níveis de concentração muito elevados para vencer", afirmou Pepe.

O central de 34 anos, que terminou contrato com o Real Madrid, falava aos jornalistas na Arena Otkrytie, em Moscovo, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com os russos.

Apesar de Portugal ter atuado no último domingo e dos jogadores terem chegado aos trabalhos da seleção depois de uma longa época nos respetivos clubes, Pepe disse que "não há cansaço nem fadiga".

"A motivação é sempre a máxima. Trabalhamos para isto, para dar alegrias ao nosso povo. Quando vestimos a camisola da seleção, não há cansaço ou fadiga, há sim um compromisso de todos fazerem o seu melhor pelo país", referiu.

O antigo defesa de FC Porto e Marítimo destacou a "coesão" e a "entrega" dos jogadores da Rússia, mas lembrou que a formação das 'quinas' tem "capacidade e espírito" para poder vencer a seleção anfitriã da Taça das Confederações.

"Os jogadores da Rússia trabalham muito, dão o máximo. Pressionam muito quem tem a bola. Estamos a preparar bem este jogo. Temos que ter muita humildade. Sabemos que vai ser complicado, mas queremos amanhã (quarta-feira) dar uma alegria ao país", disse.

Questionado sobre a uma possível transferência para o Paris Saint-Germain, Pepe lembrou que é, atualmente, um jogador sem contrato e que o seu futuro é a "seleção nacional".

"Neste momento não há mais nada", concluiu.

Pepe diz que Ronaldo está "super motivado", apesar dos problemas em Espanha

Pepe, que foi vários anos colega de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, afirmou hoje que o avançado está "super motivado" em ajudar Portugal na Taça das Confederações de futebol, apesar dos problemas que está a ter em Espanha.

"O Cristiano Ronaldo é mais um jogador que está super motivado para ajudar Portugal, como sempre o fez", afirmou Pepe na conferência de imprensa de antevisão do encontro de quarta-feira com a Rússia, em Moscovo, da segunda jornada do grupo A.

Na semana passada, o capitão da seleção nacional foi acusado em Espanha do crime de fraude fiscal, no valor de 15 milhões de euros, e a imprensa desportiva avançou que o jogador português pediu para abandonar o Real Madrid, por estar insatisfeito com o tratamento que está a ter no país.

No domingo, Ronaldo foi titular na estreia de Portugal na Taça das Confederações, no empate (2-2) com o México, e foi eleito o melhor em campo, no duelo que decorreu na Arena Kazan.

Habitualmente, após o jogo, o vencedor do prémio de melhor em campo desloca-se à sala de imprensa para responder a algumas perguntas dos jornalistas, algo que acabou por não suceder com Ronaldo.

Nos outros jogos da competição até agora disputados, Smolov (Rússia), Vidal (Chile) e Draxler (Alemanha) compareceram todos junto dos jornalistas.

A partida está marcada para as 18:00 locais (17:00 no Luxemburgo) e terá arbitragem do italiano Gianluca Rocchi.

