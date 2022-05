Os dois líderes, F91 Dudelange e o Fola de Esch, venceram ambos os encontros este fim de semana.

Futebol luxemburguês

Título da liga BGL atribuído na última jornada

Henrique DE BURGO Os dois líderes, F91 Dudelange e o Fola de Esch, venceram ambos os encontros este fim de semana.

O título da liga BGL de futebol vai ser atribuído na última jornada, no próximo domingo, dia 22. O F91 Dudelange goleou do domingo o último classificado, Hamm Benfica, por 7-0, e o seu perseguidor direto, Fola de Esch, também venceu, por 1-0 no terreno do Titus Pétange.

As duas equipas mantêm 3 pontos de diferença, mas em caso de empate o Dudelange leva para já vantagem no número de golos. No entanto, não se pode excluir alguma surpresa na última jornada.

Nos outros jogos de domingo, o Hostert foi derrotado em casa pelo Hesperange, por 3-1, e vai ficar no antepenúltimo lugar, ou seja, vai jogar contra o terceiro classificado da divisão de honra para um lugar na liga BGL. Falta ainda apurar a outra equipa que vai à barragem.

Além do Hamm Benfica, o Rodange também desce à segunda divisão, após a derrota por 1-0 no terreno da Jeunesse. O Niederkorn venceu o Wiltz por 2-1, o Racing Luxemburgo goleou o Strassen por 6-1, o Etzella perdeu na receção ao Differdange, por 2-0. Já o Mondorf venceu o Rosport por 3-1.

O F91 Dudelange é líder com 64 pontos, seguido pelo Fola, com 61.

