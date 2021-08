As imagens causaram uma onda de indignação.

Tóquio2020

Treinadora alemã expulsa dos Jogos Olímpicos por dar soco em cavalo

Redação As imagens causaram uma onda de indignação.

Até que pode se pode ir por uma medalha olímpica? Kim Raisner, treinadora alemã da modalidade olímpica de hipismo de pentatlo moderno, quis prestar apoio a Annika Schleu, que estava com dificuldades em controlar o cavalo que ia montar, mas a ação valeu-lhe expulsão dos Jogos Olímpicos e críticas severas.

Na prova, os atletas têm apenas 20 minutos para se habituarem a um cavalo que nunca montaram. Na sexta-feira, Anikka Schleu, que estava em primeiro na prova, com uma vantagem de 24 segundos sobre a segunda atleta, não conseguiu fazer o percurso porque Saint Boy, o cavalo que lhe tinha sido atribuído, se recusou a saltar. Em lágrimas no meio do ringue, acabou por passar para a 31.ª posição.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Face às visíveis dificuldades em controlar o animal, a treinadora incentivou a atleta a bater nele - "acerta-lhe, acerta-lhe mesmo", disse em alto e bom som - e chegou mesmo a dar um murro no cavalo, acima de uma das patas traseiras.

Na sequência do comportamento da treinadora, a Federação de Pentatlo Moderno (UIPM) anunciou a desqualificação de Kim Raisner, que foi retirada tanto da competição feminina como da masculina.

O chefe da equipa olímpica da Alemanha, Alfons Hörmann, considerou ser necessária uma "revisão urgente do incidente", especialmente em termos de proteção animal, e atirou que "as federações nacionais e internacionais devem tirar as suas próprias conclusões" do que aconteceu.

"As regras devem mudar, de forma a que tanto o cavaleiro como o cavalo sejam protegidos", disse Hörmann, reiterando que "o foco deve estar no bem-estar dos animais e na competição justa para os atletas".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.