Natação portuguesa com um recorde e uma meia-final inédita

Kirchberg / Campeonato de Natação na Coque Portugal conquista seis medalhas no Euro Meet

A selecção portuguesa de natação conquistou seis medalhas – duas de ouro, uma de prata e três de bronze – no 17° EuroMeet do Luxemburgo. A competição teve lugar na piscina olímpica da Coque, em Kirchberg, no fim-de-semana, e contou com a presença de 861 atletas em representação de 123 selecções de 25 países.