São 30 Olimpíadas e 30 histórias. Contamos uma a cada dia, até ao início dos Jogos Olímpicos deste ano, em Tóquio a 23 de julho.

"Let the games begin!"

Começa aqui a história das Olimpíadas da era moderna, que por obra e graça do barão de Coubertin regressaram à Grécia. Apesar da organização ter feito tudo à medida dos gregos, as coisas não correram como estavam planeadas. Let the games begin!

As olimpíadas da Antiguidade nasceram pela guerra e acabaram pela religião. Efitos, rei de Elida, e Licurgo, rei de Esparta, em disputas territoriais, elegeram Olímpia como território neutro, para que decorressem os jogos, como um armistício. Começaram no ano 776 a.C. e tinham a duração da trégua: duas semanas. Entre as especialidades desportivas de eleição para os jogos de Olímpia, a corrida no estádio era uma das modalidades mais apreciadas, juntamente com o lançamento do disco já que, reza a lenda, Apolo e Diana, eram ambos discóbolos. As provas de salto eram efetuadas a segurar pesadas pedras, ainda o lançamento do dardo, cuja única regra era que este tivesse a mesma altura do seu lançador. Ainda as provas de natação e de luta, em homenagem a Hércules. Para animar as hostes, também havia uma forma arcaica de pugilismo. Os jogos de Olímpia cumpriram 293 edições. Seriam proibidos por Teodósio, o primeiro imperador romano que se converteu ao Cristianismo.

Depois de algumas tentativas inconsequentes para reeditar as olimpíadas da Grécia Antiga (em 1604, na Irlanda; em 1830, ao sabor da independência da Grécia; e em 1859, na Hungria, por impulso de um magnata húngaro), em 1896 os Jogos Olímpicos reacenderam finalmente a sua chama. As primeiras olimpíadas da era moderna, em tributo à sua História, só podiam ser no berço. E o primeiro recorde olímpico foi estabelecido logo na cerimónia de abertura, em Atenas, perante 80 mil pessoas, que escutavam as palavras emocionadas de Charles Pierre Fredy.

Para o barão de Coubertin, mentor e principal impulsionador, os Jogos da I Olimpíada, como lhes chamaram, era um sonho que se realizava. O barão começou em bom ritmo, mas acabaria por ceder num pranto às suas próprias palavras. Ficou ali homologado o recorde olímpico do choro em palanque, até hoje imbatível. Relatos da época, dizem que o orador esteve a chorar entre sete minutos e uma eternidade, perorando sobre a pureza da competição e o verdadeiro espírito olímpico, que excluia a participação de mulheres e atletas negros.

As olimpíadas de 1896 começaram no dia 5 de abril e, em honra dos antepassados, teriam a duração de duas semanas. Ficariam nos anais pelo simbolismo histórico e pouco mais, já que a organização fez de tudo para que as medalhas ficassem em casa. A probabilidade de haver atletas gregos no pódium era altíssima: estavam presentes 311 atletas, de 14 países, sendo que 230 eram gregos. O grande palco dos jogos foi o estádio Panetenaico, um dos mais antigos do mundo, mandado remodelar por ordem do rei Jorge I, que o rebaptizou Estádio Olímpico de Atenas.

Estádio Panatenaico. Foto: Wikipedia/CC 3.0/Badseed

No desporto, assim como na vida, nem tudo é como parece que vai ser. Os gregos estavam em números esmagadores, mas isso não se traduziu em domínio. Foram os norte-americanos a dominar, vencendo 12 das 14 provas de atletismo, sendo que tinham inscrito apenas 14 atletas. A primeira medalha dos Jogos Olímpicos foi direta para James Connolly, norte-americano, que venceu o triplo-salto. Neste caso, medalha de prata, já que na altura era simbolo de primeiro lugar.

A prova olímpica mais esperada era a maratona (entre a cidade de Maratona e Atenas). No dia da maratona, a mais dura das provas olímpicas, não cabia mais uma alminha helénica no estádio: 100 mil pessoas aguardavam por um herói que salvasse a honra da nação. Soube-se mais tarde, que a organização fez de tudo para que fosse um compatriota a chegar em primeiro ao estádio para garantir uma apoteose digna de coro grego. Um atleta grego andou à boleia grande parte da prova. No entanto, seria Spiridon Louis, aguadeiro de profissão, o herói improvável da Grécia. Rezam as lendas que o atleta grego ainda se deu ao desplante de parar em casa do sogro para comer uma laranja e beber um penálti de Ouzo (aguardente grega).

E o impensável aconteceu: quando o herói nacional chegou ao Estádio Olímpico de Atenas, a realeza presente, ante o gáudio geral, não se conteve e saltou para a pista, acompanhando o atleta na volta de consagração. Isto, claro, nos tempos que a realeza estava capaz de correr.

