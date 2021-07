Catarina Costa, oitava do ‘ranking’ mundial e que fazia a estreia em Jogos Olímpicos, acabou derrotada por Munkhbat, quarta do mundo.

Tóquio2020

Judoca Catarina Costa perde combate do bronze e termina em quinto lugar

Redação Catarina Costa, oitava do ‘ranking’ mundial e que fazia a estreia em Jogos Olímpicos, acabou derrotada por Munkhbat, quarta do mundo.

A judoca portuguesa Catarina Costa terminou hoje em quinto lugar na categoria de -48 kg nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, ao perder no combate para a atribuição da medalha de bronze com a mongol Urantsetseg Munkhbat.

Catarina Costa, oitava do ‘ranking’ mundial e que fazia a estreia em Jogos Olímpicos, acabou derrotada por Munkhbat, quarta do mundo, por ‘ippon’, a 54 segundos do fim do combate.

Antes, a judoca tinha vencido a azeri Aisha Gurbanli (34.ª do mundo) e a chinesa Yanan Li (22.ª) ainda no quadro principal, e a campeã olímpica Paula Pareto (sexta), já na repescagem, e perdido com a ucraniana Daria Bilodid (segunda), no acesso às meias-finais.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.