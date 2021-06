Os Jogos Olímpicos de Tóquio começam em julho Luxemburgo estará presente com 11 atletas em cinco modalidades.

Tóquio2020

Estes são os atletas que vão representar o Luxemburgo nos Jogos Olímpicos

Ana Patrícia CARDOSO Os Jogos Olímpicos de Tóquio começam em julho Luxemburgo estará presente com 11 atletas em cinco modalidades.

Um ano depois do previsto, os Jogos Olímpicos (JO) de Tóquio, no Japão, realizam-se daqui a um mês (entre 23 de julho a 8 de agosto). E expectativa é muita, depois de um ano praticamente estagnado para os atletas, devido à pandemia de covid-19.

O Conselho de Administração do Comité Olímpico e Desportivo do Luxemburgo (COSL) divulgou esta terça a lista dos atletas que vão representar o Grão-Ducado no Japão. No total são 11 desportistas em cinco modalidades:

Atletismo

No atletismo, estão selecionados Bob Bertemes (lançamento do peso) e Charles Gretchen (1.500 m). No triatlo, Stefan Hommes Zachäus vai competir pela primeira vez nas Olimpíadas.

Ciclismo

Kevin Geniets, Michel Ries e Christine Majerus vestem a camisola do Luxemburgo.

Equitação

Nicolas Wagner é o único atleta luxemburguês a competir na modalidade de equitação, nesta que é a sua primeira participação nos Jogos Olímpicos.

Natação

O veterano Raphaël Stacchiotti é o nadador olímpico masculino do Grão-Ducado, marcando presença pela quarta vez nos JO. Já Julie Meynen vai competir nas provas de 50m e 100 freestyle em Tóquio, na segunda participação nos JO.

Ténis de mesa

No ténis de mesa, duas mulheres representam as cores luxemburguesas: Sarah Nutte e NI Xia Lian, esta última que soma cinco presenças nos JO.

















