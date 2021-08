Ouro, prata e dois bronzes são o melhor resultado luso de sempre nuns Jogos Oímpicos.

Tóquio 2020

Pedro Pichardo conquista medalha de ouro no triplo salto

Lusa Ouro, prata e dois bronzes são o melhor resultado luso de sempre nuns Jogos Oímpicos.

Pedro Pablo Pichardo conquistou esta quinta-feira a medalha de ouro na prova do triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, com novo recorde nacional, elevando para quatro o número de medalhas obtidas por atletas portugueses, o melhor resultado de sempre.

Pichardo venceu o concurso com um salto de 17,98 metros, conquistando a primeira medalha de ouro para Portugal em Tóquio2020, depois da de prata de Patrícia Mamona na prova feminina do triplo salto e das de bronze do judoca Jorge Fonseca (-100 kg) e do canoísta Fernando Pimenta (K1 1.000).

O atleta natural de Cuba, de 28 anos, efetuou o seu melhor salto, de 17,98 metros, à terceira tentativa, e bateu o seu o recorde nacional por três centímetros, impondo-se ao chinês Yaming Zhu, com 17,57, e ao burquinense Fabrice Zango, com 17,47, que conquistaram as medalhas de prata e de bronze, respetivamente.

"Toda a gente acha que é fácil, mas dá trabalho"

Pedro Pichard disse que "toda a gente acha que é fácil, mas dá trabalho" conseguir manter-se ao mais alto nível.

"Toda a gente acha que é fácil, mas dá trabalho. (...) O salto não correu como estava à espera. Esperava mais e de bater algum recorde, olímpico ou mundial. Estávamos a preparar isto desde sábado", atirou, na zona mista do Estádio Nacional.

Com o ouro do atleta, Portugal superou assim os resultados alcançados em Los Angeles 1984 e Atenas 2004, edições em que subiu três vezes ao pódio, passando a totalizar 28 medalhas em Jogos Olímpicos (cinco de ouro, nove de prata e 14 de bronze), 12 das quais no atletismo, modalidade que proporcionou também os cinco títulos olímpicos.



