O programa dos atletas luxemburgueses nos Jogos Olímpicos

Rio2016 Luxemburgo teve participação apagada

O Luxemburgo teve uma passagem apagada pelos Jogos Olími-picos no Rio de Janeiro. Com um contigente de apenas dez atletas em cinco modalidades (três na natação, três no ciclismo, dois no atletismo, um no ténis e no ténis de mesa), o Grão-Ducado teve em mesatenista Ni Xia Lian e no tenista Gilles Muller os mel-hores representantes. Ambos atingiram a terceira eliminatória nas respectivas modalidades.