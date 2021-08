O luso-francês, com raízes minhotas, fez história ao tornar-se o primeiro campeão olímpico masculino de Karaté, por França. Para o “Petit Prince”, de Moselle, Portugal é a “segunda casa” e Cristiano Ronaldo a sua referência.

Tóquio 2020

Karateca Steven Da Costa. A outra medalha de ouro com coração português

“Querer é poder”. Este sempre foi o lema do lusodescendente francês Steven Da Costa, de 24 anos, que quinta-feira se consagrou o primeiro campeão olímpico de Karaté, masculino, na categoria de -67 Kg. O

Esta é a primeira vez que a modalidade é incluída nos jogos olímpicos e o ouro foi levado para França por Steven Da Costa, uma das referências mundiais do Karaté, filho de Michel dos Santos, pai português já nascido em França, em Mont Saint Martin, Moselle, na fronteira com o Luxemburgo, e de mãe francesa.

O campeão francês lusodescendente vai ser, aliás, o porta-bandeira da delegação francesa na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, anunciou hoje o Comité Nacional Olímpico e Desportivo Francês (CNOSF).

Conhecido como o “Petit Prince do Karaté”, Steven Da Costa é uma das maiores referências mundiais da modalidade, sendo já campeão mundial, troféu conquistado em 2018, e duas vezes campeão da Europa. E agora campeão olímpico.

“Sonho fazer história nos próximos Jogos Olímpicos. Quem não gostaria de ganhar uma medalha na mais importante competição desportiva do mundo?”, declarou o novo campeão olímpico numa entrevista ao Contacto, em 2020, onde confessou que o seu lema é desde pequeno “querer é poder”.

Um sonho que, na quinta-feira, se tornou realidade para este lusodescendente com raízes em Arcos de Valdevez, de onde os seus avós eram naturais.

O karaté faz parte da sua família, o seu treinador de sempre é o seu pai, Michel dos Santos, o seu irmão gémeo Logan e o irmão mais velho Jessie também combatem, defendem as cores do Karaté Mont Saint Martin, a cinco quilómetros de Rodange, e são todos internacionais por França.

Curiosamente, o pai que treina os três filhos, só se apaixonou pelo Karaté depois dos filhos começarem a praticar a modalidade.

Já em 2020, o “Petit Prince do karaté” contava ao Contacto: “Estou a trabalhar imenso para me sair o melhor possível. Na minha cabeça só penso em vencer. Estou entusiasmado e super motivado”. Um empenho e motivação que lhe valeram a medalha de ouro em Tóquio, ao vencer o turco Eray Samdan, por 5-0.

“Quando era mais pequeno, também joguei futebol como os outros miúdos, e até andebol, mas depois acabei por concentrar-me apenas no karaté. Comecei a dar nas vistas e aos 14 anos fui chamado pela primeira vez para representar a seleção francesa. A partir daí, as coisas tornaram-se mais sérias e a modalidade começou a ser parte integrante da minha vida”, recordou o campeão olímpico ao Contacto, em 2020.

Portugal é a "segunda casa"

Apesar de ter nascido em França, Portugal tem um lugar muito especial no coração de Steven da Costa.

“Portugal é como uma segunda casa”, é o “berço da nossa família, apesar do meu pai já ter nascido em França”, confessou ao Ouest France, aquando da sua estadia em Lisboa, em abril deste ano, onde competiu e venceu. A família ficou com a casa dos avós paternos, em Arcos de Valdevez, mas o Karaté domina a vida de Steven que admitiu que não tem tido “muitas oportunidades” para ir ao Minho.

Cristiano Ronaldo a "referência"

Portugal está no coração do luso-francês e Cristiano Ronaldo sempre foi a sua referência, como admitiu ao Contacto:

“Cristiano Ronaldo é um atleta incrível. É impressionante como ele consegue estar no topo durante tanto tempo. Tem 35 anos e treina com a motivação de quem está a começar a carreira. Já ganhou tudo e continua a querer superar-se continuamente. Constitui para mim um grande exemplo de superação.”

Agora também o “Petit Prince do Karaté” se tornou, certamente, um exemplo de “superação” e uma maior referência para muitos jovens franceses e lusodescendentes ao trazer o ouro olímpico de Tóquio para Mont Saint Martin, na fronteira com o Luxemburgo.

Nesta edição dos Jogos Olímpicos Portugal já conquistou cinco medalhas, melhor prestação de sempre: o ouro de Pichardo, no triplo salto, masculino, a prata de Patrícia Mamona, no triplo salto, feminino, e os bronzes do judoca Pedro Fonseca e do Fernando Pimenta, na canoagem. Mas a medalha de ouro de Steven Da Costa, para França também tem coração português.

