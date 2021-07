A nadadora luxemburguesa Julie Meynen foi eliminada esta tarde na fase de qualificação dos 50 metros livres.

Tóquio 2020

Julie Meynen eliminada nos 50 metros livres de natação

Henrique DE BURGO

Julie Meynen foi terceira da sua série com o tempo de 25 segundos e 36 centésimos, mas acabou por ficar no 25° lugar entre 47 nadadoras. Apenas os 16 melhores tempos passaram às meias-finais.

A nadadora foi também eliminada na fase de qualificação dos 100 metros livres, na quarta-feira, ao ficar em 32° lugar, entre 51 participantes.

O Luxemburgo volta a entrar em ação nos Jogos Olímpicos na próxima terça-feira com Charles Grethen nos 1.500 metros de atletismo e Bob Bartemes no lançamento do peso.



