A equipa luxemburguesa em Tóquio 2021 é composta por 11 atletas.

Tóquio 2020

Grão-Duque Henri representa o Luxemburgo nos Jogos Olímpicos

Manuela PEREIRA A equipa luxemburguesa em Tóquio 2021 é composta por 11 atletas.

Os Jogos Olímpicos de verão, adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19, decorrem de 23 de julho a 8 de agosto, no Japão. E o Luxemburgo vai ser representado pelo chefe de Estado, o Grão-Duque Henri, em Tóquio.

Henri vai assistir à cerimónia de abertura das olimpíadas e à sessão número 138 do Comité Olímpico Internacional, do qual é membro há 23 anos. Também enquanto membro do Comité Olímpico e Desportivo Luxemburguês, o Grão-Duque vai assistir a diversas competições desportivas dos atletas nacionais para apoiar a equipa luxemburguesa.

Estes são os atletas que vão representar o Luxemburgo nos Jogos Olímpicos Os Jogos Olímpicos de Tóquio começam em julho Luxemburgo estará presente com 11 atletas em cinco modalidades.

A equipa luxemburguesa em Tóquio 2021 é composta por 11 atletas (Bob Bertemes, Charles Gretchen, Kevin Geniets, Michel Ries, Christine Majerus, Nicolas Wagner, Raphaël Stacchiotti, Julie Meynen Sarah Nutte e NI Xia Lian), em cinco modalidades (atletismo, ciclismo, equitação, natação e ténis de mesa).

A viagem de Henri a Tóquio começa esta segunda-feira, 19 de julho e termina a 26 de julho. Ao contrário do chefe de Estado, o ministro do Desporto, Dan Kersch, anunciou recentemente que não iria marcar presença nos Jogos Olímpicos devido à situação pandémica.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.