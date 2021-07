Esta quarta-feira há quatro representantes do Luxemburgo em ação em Tóquio.

Tóquio 2020

Christine Majerus em 21° no contrarrelógio feminino

A ciclista luxemburguesa Christine Majerus terminou esta quarta de manhã a prova de contrarrelógio nos Jogos Olímpicos de Tóquio no 21° lugar.

A medalha de ouro foi ganha pela holandesa Annemiek van Vleuten, que percorreu os 22 quilómetros em 30 minutos e 13 segundos. A medalha de prata foi para a suíça Marlen Reusser e o bronze para a holandesa Anna van der Breggen.

Christine Majerus gastou mais 4 minutos e 20 segundos do que a vencedora. Na corrida de fundo, a ciclista luxemburguesa tinha ficado no 20° lugar no domingo.

Esta quarta-feira há quatro representantes do Luxemburgo em ação em Tóquio. O nadador Raphael Stacchioti participa nos 200 metros estilos e Julie Meynen nos 100 metros livres.

Na equitação, Nicolas Wagner volta a entrar no hipódromo, desta vez para a categoria freestyle. O luxemburguês foi no domingo 25° no adestramento. Os jogos Olímpicos de Tóquio, este ano sem público devido pandemia arrancaram no dia 23 de julho e terminam a 8 de agosto.



