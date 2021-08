Com um tempo de 3 minutos e 41 segundos, o atleta luxemburguês terminou a prova no último lugar (6°) que dava acesso à fase seguinte.

Tóquio 2020

Charles Grethen passa à segunda semifinal nos 1.500 metros

Henrique DE BURGO Com um tempo de 3 minutos e 41 segundos, o atleta luxemburguês terminou a prova no último lugar (6°) que dava acesso à fase seguinte.

O Luxemburgo tem dois atletas em prova esta terça-feira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Charles Grethen foi o primeiro a entrar em ação, esta manhã, tendo sido sexto classificado na sua série de 1.500 metros.

Com um tempo de 3 minutos e 41 segundos, o atleta luxemburguês terminou a prova no último lugar (6°) que dava acesso à fase seguinte. As duas semifinais vão ter lugar na quinta-feira.

Já Bob Bertemes vai representar o Grão-Ducado às 12h15, hora luxemburguesa, no lançamento do peso.

Os jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, começaram no dia 23 de julho e terminam no dia 8 de agosto.



