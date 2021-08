Charles Grethen está na final dos 1.500 metros

Olímpicos 2022 Nobless Olímpica

A história do olimpismo português remonta a 1912, com a participação nos JO de Estocolmo. Quanto mais se recua no tempo, melhor se verifica quanto eram remotas as possibilidades de uma presença numa olimpíada ao mais comum dos portugueses. Foi a cavalo que Portugal conseguiu a sua primeira medalha olímpica, em Paris, 1924.