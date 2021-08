Final foi ganha pelo norueguês Jakob Ingebrigtsen, com novo recorde olímpico (3'28''32).

Charel Grethen fica em 12º na final dos 1.500 metros

Ana Patrícia CARDOSO Final foi ganha pelo norueguês Jakob Ingebrigtsen, com novo recorde olímpico (3'28''32).

Na final olímpica masculina de 1500 metros, o atleta de 29 anos terminou em décimo segundo, de um total de treze participantes.



O ouro foi para o norueguês Jakob Ingebrigtsen, com novo recorde olímpico (3'28''32), seguido do queniano Timothy Cheruiyot (3'29''01) e do britânico Josh Kerr (3'29''05).

Grethen foi parado em 3'36''80 mas, nas semifinais, estabeleceu novo recorde nacional com de 3'32''86, tendo sido o melhor resultado dos atletas luxemburgueses nesta edição.

