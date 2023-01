A vítima mortal, de 47 anos, “era um surfista experiente, de nacionalidade brasileira, que terá caído durante a prática do surf”, disse a Capitania da Nazaré.

Óbito

Surfista brasileiro morre no mar da Nazaré

Um surfista de nacionalidade brasileira morreu hoje na Praia do Norte, na Nazaré, quando praticava surf, informou a Capitania do Porto da Nazaré.

A vítima mortal, de 47 anos, “era um surfista experiente, de nacionalidade brasileira, que terá caído durante a prática do surf”, disse à agência Lusa o comandante da Capitania da Nazaré, Mário Lopes Figueiredo.

De acordo com o capitão do Porto da Nazaré, no distrito de Leiria, o homem “foi rebocado para a praia por um colega numa mota de água, já em paragem cardio-respiratória”, tendo sido socorrido de imediato na praia pelos nadadores-salvadores que integram o dispositivo de apoio ao surf rebocado e, de seguida, pelos tripulantes de uma ambulância do INEM, acionada para o local.

“Lamentavelmente, nenhuma das manobras de suporte de vida teve sucesso, acabando o óbito por ser declarado no local”, disse ainda Mário Lopes Figueiredo, registando assim, “a primeira morte ligada ao surf nas ondas grandes da Praia do Norte”.

O corpo vai ser transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.

O alerta para o acidente foi dado às 16:16 e no local estiveram operacionais do INEM, dos Bombeiros das Nazaré e da Autoridade Marítima.

