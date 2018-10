O surfista português Frederico Morais confirmou hoje a presença na quarta ronda do Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial, ao eliminar o norte-americano Conner Coffin, nono classificado do ‘ranking’

Surf: Frederico Morais vence Conner Coffin e pass à quarta ronda em Peniche

Na quarta bateria da terceira ronda, ‘Kikas’, 22.º da hierarquia, superou o favoritismo do adversário, amealhando 11,33 pontos (4,50 e 6,83), face aos 10,40 (4,57 e 5,83) de Coffin.

O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal prolonga-se até 27 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche, distrito de Leiria.

