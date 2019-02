Na final com menos pontos de sempre, o técnico Bill Belichick e o 'quarterback' Tom Brady igualaram os Pittsburgh Steelers no topo das vitórias na competição.

Desporto 10

Super Bowl. Patriots somam sexta vitória

Os New England Patriots juntaram-se no domingo aos Pittsburgh Steleers na liderança do ‘ranking’ de vitórias no Super Bowl, ao vencerem o sexto face aos Los Angeles Rams, por 13-3, em Atlanta.

No Super Bowl com menos pontos da história, o conjunto de Bill Belichick (treinador) e Tom Brady ('quarterback') repetiu os triunfos de 2002, 2004, 2005, 2015 e 2017 na final da Liga norte-americana de futebol americano.

Os Patriots, que jogavam o Super Bowl pela 11.ª vez, um recorde, em 53 edições, tendo perdido em 1986, 1997, 2008, 2012 e 2018, já haviam batido os Rams (20-17) na final de 2002.

Foi a primeira vez que dois homens, Quinton Peron e Napoleon Jinnies, integraram o grupo de 'cheerleaders' na animação para o público. Como é habitual, ao intervalo houve atuações musicais: Maroon 5, Travis Scott e Big Boi.

10 Na edição 53 do Super Bowl, os New England Patriots chegaram ao sexto título numa final marcada ainda pela participação de 'cheerleaders' masculinos. AFP

Fotogaleria

Lusa



