Suécia bate Coreia do Sul com golo de grande penalidade

A seleção da Suécia derrotou esta segunda-feira a congénere da Coreia do Sul, com o golo de grande penalidade assinalada pelo VAR no jogo do grupo F.

Andreas Granqvist, capitão sueco, aproveitou para transformar o castigo máximo que garantiu o importante triunfo da equipa escandinava.

Com este resultado, a Suécia fica com os mesmos três pontos do México, que no domingo venceu a campeã mundial Alemanha por uma bola a zero, repartindo o comandando da classificação com a formação mexicana.