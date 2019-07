O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) explicou hoje quais as principais mudanças nas leis de jogo para a época 2019/2020, entre as quais estão também algumas clarificações sobre os lances de mão na bola.

Substituições e cartões para o banco de suplentes entre as mudanças na arbitragem

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) explicou hoje quais as principais mudanças nas leis de jogo para a época 2019/2020, entre as quais estão também algumas clarificações sobre os lances de mão na bola.

Substituições e pontapés de baliza que duram uma eternidade, conflitos na formação de barreiras antes de um livre, antes de um jogo retomar ou até pelo facto de o árbitro ter sido atingido são para acabar a partir da próxima temporada com as novas alterações às leis de jogo, já anunciadas, em Março, pelo International Board (IFAB), com o principal objectivo de aumentar o tempo útil de jogo.



Nesta segunda-feira, o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) organizou na Cidade do Futebol, em Oeiras, uma formação aberta aos órgãos de comunicação social para explicar as alterações às leis de jogo.

As alterações entram em vigor em Portugal a partir do dia 4 de Agosto, na final da Supertaça entre Sporting e Benfica, estando já em prática nas várias competições que foram e estão a ser realizadas este Verão (Copa América, Mundial Feminino, Gold Cup ou a Taça das Nações Africanas). Os clubes e os jogadores em Portugal já estão a ser informados e instruídos sobre algumas das mudanças, assegurou o CA da FPF.

O estudo mais recente do Observatório do Futebol concluiu qu Portugal é o país como menos tempo útil de jogo entre as ligas profissionais. Em 90 minutos, apenas 46 são verdadeiramente disputados, ou seja, cerca de metade do jogo (50,9%) é de facto jogado. Em Janeiro deste ano, os treinadores da I Liga Já se tinha reunido na sede da FPF para procurar medidas contra as consideradas “perdas de tempo propositadas” referidas pelo vice-presidente do CA, João Ferreira.

Também no Luxemburgo, a Federação Luxemburguesa de Futebol vai também introduzir as mesmas regras do International Board nos vrios campeonatos.



