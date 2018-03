A seleção luxemburguesa de futebol de sub-21 perdeu hoje frente ao Cazaquistão, por 3-0, no Grupo 9 de apuramento para o Europeu de 2019. Já Portugal venceu hoje na Suíça por 4-2, conseguindo o primeiro triunfo fora no Grupo 8.

Sub21: Luxemburgo perde com Cazaquistão, Portugal bate Suíça

Paulo Jorge Das Neves Dâmaso

Em Astana, os jovens luxemburgueses não conseguiram impor-se aos cazaques e ao intervalo já perdiam por 2-0. Yan Vorogovskiy, aos 10m e aos 12m, arrumou com as aspirações dos 'leões vermelhos'.



Na Astana Arena, o Cazaquistão chegaria ao 3-0 final por intermédio de Maksim Fedi, aos 73m, na conversão de uma grande penalidade. O Luxemburgo acabaria o jogo reduzido a 10 unidades por expulsão de Cedric Sacra, aos 71m, por acumulação de cartões amarelos.

Com este resultado, o Luxemburgo continua no sexto e último lugar do Grupo 9, com 4 pontos. O agrupamento é liderado pela França.



Portugal consegue primeiro triunfo fora



Já a seleção portuguesa de futebol de sub-21 venceu hoje a Suíça por 4-2, depois de chegar ao intervalo a perder por 2-0, conseguindo o primeiro triunfo fora no Grupo 8 de apuramento para o Europeu de 2019.

Os helvéticos adiantaram-se com tentos de Djibril Sow, aos quatro minutos, e Eray Cümart, aos 37, mas, na segunda metade, Heriberto Tavares, aos 50, André Horta, aos 57, João Félix, aos 64, e Gil Dias, aos 90, materializaram a reviravolta.

A formação comandada por Rui Jorge ascendeu, provisoriamente, à liderança do agrupamento, com 13 pontos (seis jogos), contra 12 da Bósnia-Herzegovina (seis), que ainda joga hoje no Liechtenstein, e também 12 da Roménia (seis).

Paulo Dâmaso c/ agências



