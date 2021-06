O primeiro jogo de qualificação dos leões vermelhos está marcado para as 18h no Stade de la Frontière, em Esch-sur-Alzette.

Sub-21. Luxemburgo recebe Montenegro esta sexta-feira

A seleção de futebol do Luxemburgo de sub-21 vai receber o Montenegro esta sexta-feira, em jogo do grupo F de qualificação para a fase final do Euro 2023, que vai decorrer na Geórgia e na Roménia.

O primeiro jogo de qualificação dos leões vermelhos está marcado para as 18h no Stade de la Frontière, em Esch-sur-Alzette. O grupo do Luxemburgo tem como cabeça de série a seleção de Itália e inclui ainda as formações da Suécia, República da Irlanda, Bósnia e Herzegovina e Montenegro.

A fase final está marcada para os meses de junho e julho de 2023. As co-anfitriãs Geórgia e Roménia estão diretamente apuradas, havendo 53 seleções a lutar pelos 14 lugares, incluindo Portugal.



