O Luxemburgo foi hoje derrotado em casa pelo Montenegro, por 3-1, em jogo da sexta jornada do Grupo 9 da fase de qualificação para o Campeonato Europeu de Futebol Sub-21 de 2019, disputado no estádio municipal de Differdange, em Oberkorn.

Desporto 3

Sub-21: Luxemburgo perde com Montenegro, Portugal bate Liechtenstein

O Luxemburgo foi hoje derrotado em casa pelo Montenegro, por 3-1, em jogo da sexta jornada do Grupo 9 da fase de qualificação para o Campeonato Europeu de Futebol Sub-21 de 2019, disputado no estádio municipal de Differdange, em Oberkorn.

Muratovic, aos 70 minutos, marcou o golo solitário dos jovens ‘leões vermelhos’. Já Janketic (49m), Skenderovic (71m) e Stijepovic (90+4m) fizeram os golos dos montenegrinos.

Com este resultado, o Luxemburgo ocupa o sexto e último lugar do Grupo 9, com apenas 4 pontos. O agrupamento é liderado pela França, com 18 pontos.

3 Yannis Dublin (Luxembourg, en blanc) tente de pendre Stefan Loncar (Montenegro) de vitesse.Le Bascharageois devra quitter le jeu après seulement dix minutes... Photo: Christian Kemp

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Yannis Dublin (Luxembourg, en blanc) tente de pendre Stefan Loncar (Montenegro) de vitesse.Le Bascharageois devra quitter le jeu après seulement dix minutes... Photo: Christian Kemp Belmin Muratovic (n°10, en blanc) a inscrit un but pour sa première sélection chez les Espoirs Photo: Christian Kemp Loris Tinelli (en blanc) face à Andrija Vukcevic (Montenegro, n°3) Photo: Christian Kemp





Seleção de sub-21 de Portugal goleia Liechtenstein

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 goleou hoje a sua congénere do Liechtenstein por 7-0, em encontro do grupo 8 de apuramento para o Europeu de 2019 da categoria, disputado em Tondela.

Frente à seleção mais fraca do grupo, a equipa lusa adiantou-se cedo no marcador, através de Diogo Gonçalves, aos sete minutos, tendo chegado ao intervalo a vencer já por 5-0. Diogo Gonçalves, com mais dois golos, aos 30 e 63, João Carvalho (nove, este de grande penalidade, e 45), Xadas (26) e João Félix (67) foram os autores dos restantes golos da seleção portuguesa.

Com esta vitória, Portugal destacou-se no terceiro posto do grupo com 10 pontos, menos dois do que a Bósnia Herzegovina, que lidera, e a Roménia, segunda classificada, mas o conjunto luso tem um jogo a menos, sendo que, na terça-feira, vai à Suíça defrontar a seleção local, em Neuchatel, e assume a liderança do grupo em caso de vitória.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.