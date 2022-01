Stephen Eustáquio no FC Porto por empréstimo do Paços de Ferreira

Eustáquio, de 25 anos, é filho de emigrantes portugueses em Ontário, e é a primeira contratação dos ‘azuis e brancos’, líderes da I Liga portuguesa, no mercado de janeiro, face às saídas de Sérgio Oliveira, mas também do mexicano Jesús Corona e do guineense Nanu.

O futebolista canadiano Stephen Eustáquio vai jogar no FC Porto até ao final da época por empréstimo do Paços de Ferreira, anunciaram hoje os ‘dragões’, que ficam com opção de compra do médio.

O internacional canadiano, de 25 anos, vai vestir a camisola 46 e esta época tinha cumprido 22 partidas (um golo) pelos pacenses, aos quais chegou em 2019/20, depois de jogar no México pelo Cruz Azul, podendo agora colmatar a saída de Sérgio Oliveira para a Roma.

Internacional em 18 ocasiões pelo Canadá, Eustáquio estreou-se como sénior no Torreense e jogou, depois, no Leixões e no Desportivo de Chaves, antes de emigrar, cumprindo depois 74 partidas pelo Paços.

Em declarações ao ‘site’ oficial dos ‘dragões’ na Internet, onde o acordo para o empréstimo com opção de compra foi anunciado, o jogador mostrou-se cheio de “vontade de começar a trabalhar”, considerando a transferência um “orgulho”.

“Sei que é um desafio muito grande, mas aqui estou eu, pronto a trabalhar para conseguir resultados”, declarou.

Eustáquio, que esteve na equipa canadiana que foi até às meias-finais da Gold Cup de 2021, tem “expectativas altas” para trabalhar com o treinador Sérgio Conceição e espera “crescer muito” como futebolista.

Através da rede social Instagram, o médio mostrou-se ainda “eternamente grato pela oportunidade de ter representado” o Paços de Ferreira, de onde sai “com o sentimento de dever cumprido”.

“Foram dois anos de Paços ao peito. Dois anos em que nunca escondi o orgulho que tive em representar este clube... quer em Portugal, na Liga Conferência Europa ou na região CONCACAF [nesta última pela seleção do Canadá]”, acrescentou.

Eustáquio, que é filho de emigrantes portugueses em Ontário, é a primeira contratação dos ‘azuis e brancos’, líderes da I Liga portuguesa, no mercado de janeiro, face às saídas de Sérgio Oliveira, mas também do mexicano Jesús Corona e do guineense Nanu.

