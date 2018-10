Stélvio Cruz regressa aos convocados de Angola

Stélvio Cruz, médio defensivo do F91 Dudelange, está de regresso aos convocados da seleção angolana que prepara o jogo contra a Mauritânia, a contar para a fase de apuramento do Campeonato Africano das Nações (CAN), dia 12 deste mês.

Stélvio Cruz, médio defensivo do F91 Dudelange, está de regresso aos convocados da seleção angolana que prepara o jogo contra a Mauritânia, a contar para a fase de apuramento do Campeonato Africano das Nações (CAN), dia 12 deste mês.

Afastado dos 'Palancas Negras' desde o CAN 2010, realizado no seu país natal, Stélvio recebeu a notícia com grande alegria. "É sempre uma honra poder representar a minha seleção, seja em que competição for. Tenho muito orgulho em vestir a camisola de Angola, e estarei sempre disponível para defender o melhor que puder o meu país", começou por dizer o jogador que fez o seu último jogo oficial ao serviço de Angola frente ao Gana.

Uma ausência que o médio considerou " longa", mas que "felizmente acabou". A cumprir a sexta época ao serviço dos campeões luxemburgueses do F91 Dudelange, o médio de 29 anos que recentemente entrou para a história do clube ao ajudar a tornar-se na primeira equipa do Grão-Ducado a chegar à fase de grupos da Liga Europa, garante estar "em boa forma" e considerou o 'timing' desta chamada "perfeito", justificando o seu regresso à seleção angolana "pela excelente campanha que o F91 tem feito na Europa".



Stélvio Cruz junta-se a Gelson Dala e Jonathan Buatu (Rio Ave), Mateus (Boavista), Fredy (Belenenses SAD), Djalma (Alanyaspor da Turquia) e Bastos (Lazio), jogadores que actuam na Diáspora chamados pelo seleccionador sérvio Srdan Vasiljevic.

Na jornada anterior Angola derrotou o Botswana por 1-0 com golo de Gelson Dala, assumindo a terceira posição da série com três pontos.

A Mauritânia é o líder com seis pontos, seguida pelo Burkina Faso, também, com três. O Botswana ainda não pontuou.





