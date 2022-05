Ancelotti ou Klopp, Klopp ou Ancelotti? Aceitam-se apostas. Para já, um pormenor em comum: ambos sabem o que é perder uma final europeia.

Final da Liga dos Campeões

Stade de France, quem sucede a Éder?

Rui Miguel Tovar Real Madrid e Liverpool repetem este sábado final da Liga dos Campeões em Paris, como em 1981.

Stade de France, 10 Julho 2016. Um pontapé de Éder faz mexer o marcador a favor de Portugal na final do Europeu. O terceiro e último suplente lançado por Fernando Santos é o herói improvável com um remate espontâneo, bem fora da área, em pleno prolongamento, aos 109 minutos.

Stade de France, 28 Maio 2022. Passam-se cinco-anos-quase-seis e o estádio dos arredores de Paris volta a vestir-se de gala para uma final europeia, agora de clubes. O Real sobrevive a três mortes anunciadas, vs PSG nos oitavos, Chelsea nos ¼ e City nas ½ com 10 golos de Benzema nesses seis jogos (dois hat-tricks). Já o Liverpool controla sempre os acontecimentos e nunca está em desvantagem nesta fase a eliminar, vs Inter, Benfica e Villarreal.

Se os clubes em campo significam grandiosidade em toda a linha, o que dizer dos seus treinadores? Tanto Ancelotti como Klopp irradiam camaradagem e abraçam o profissionalismo com sede do infinito sucesso. Ancelotti é um bom vivant por natureza, sempre cool. No seu currículo, três Ligas dos Campeões – duas pelo Milan, uma pelo Real Madrid. A primeira de todas é em 2003. "Uns dias antes dessa final, abdiquei do treino e convidei os jogadores para uma mini-sala de cinema. Eles instalaram-se, fechei as luzes e meti aquela cena de 'Um Domingo Qualquer, de Oliver Stone. O discurso de Al Pacino antes de um jogo crucial de futebol americano falava de 'a vida é uma questão de jardas, como o futebol. Em cada jogo, na vida ou no futebol, a margem de erro é assim, mínima. Por isso, ou sobrevivemos como equipa ou morremos como indivíduos.' Além do discurso, preparei um DVD com as imagens da caminhada para a final. Quando liguei as luzes, todos estavam com pele de galinha. Ganhámos essa final e eu não fui nomeado para os Óscares como melhor realizador."

Klopp também é um artista na arte da comunicação. A sua carreira de treinador inicia-se no Mainz em 2001. Durante sete anos, vive um chorrilho de emoções como a subida à 1.ª divisão em 2004. Dois anos depois, é a maior figura televisiva da Alemanha. É mesmo aceitável dizer-se que Klopp nasce para o futebol durante o Mundial 2006, como comentador do canal ZDF.

Durante um mês, o conhecimento técnico e táctico de todas as selecções impressiona a Alemanha. É um fartote ouvi-lo, entretenimento puro. Há jogos em que a emissão até passa o horário estipulado porque ninguém arreda pé nem muda de canal. A Kloppmania cresce a olhos vistos, ganha audiência. Que se estende até às entrevistas e às conferências de imprensa, sempre entretidas.

Em matéria de ídolos (todos os temos, certo?), Klopp agarra-se ao mestre Wolfgang Frank, reconhecido na Alemanha como o treinador do 4-4-2. Klopp cruza-se com ele no Mainz. "A defesa a quatro, sempre a pressionar, é o primeiro ponto alto da minha carreira de futebolista. Quando sucedi a Wolfgang no cargo de treinador do Mainz, quis orgulhosamente manter o registo táctico do meu pai futebolístico e insisti nesse ponto, com uma nuance: a da pressão alta. Ou seja, onde estivesse a bola, tínhamos todos de estar lá em vantagem numérica para recuperá-la e lançarmo-nos novamente ao ataque."

Cria-se então o 'gegenpressing', termo alemão para pressão sobre o adversário como reacção imediata à perda da bola. Klopp executa-o desde sempre, com notável sucesso. No Borussia, assiste-se a outro patamar de excelência, cortesia Reus, Aubameyang e Götze. Os três entendem-se de olhos fechados e fazem maravilhas. No Liverpool, a vertigem do golo é assumida claramente por Diogo Jota, Salah, Mané, Luis Díaz. Se o impasse se mantiver, há sempre Origi, Firmino ou outro suplente de luxo. A táctica de Klopp é invariavelmente a mesma: velocidade furiosa e ataque à baliza sem misericórdia, mais em jeito do que em força.

No lado de Ancelotti, o seu mestre é Arrigo. 'O Milan quis contratá-lo a todo a custo em 1987, mais até que Van Basten ou Gullit, e só depois é que se percebeu porquê. Sacchi amava futebol, respirava futebol, sonhava com futebol. Às vezes ouvíamo-lo a falar alto durante o sono, coisas como 'corre a diagonal, corre a diagonal!' Nunca parava, desenhava-nos tácticas à porta do quarto de hotel, treinávamos de uma maneira pouco humana com a repetição exaustiva dos exercícios. Era um génio, não um louco. Por isso fomos os reis do mundo por dois anos."

Sacchi sai, entra Capello. "É um maestro a ler o jogo, levanto-lhe o chapéu. Mas como ser humano é um grunho da pior espécie. Não sabia falar com os jogadores e não gostava de discutir questões tácticas connosco. Por isso, eram frequentes os choques verbais. Um dia, Capello estava a ler uma entrevista do Gullit e disse-lhe: 'Ruud, disseste coisas que não são verdade, és um mentiroso.' Gullit, sem pestanejar, atirou-se a ele. Mãos no pescoço e 'vou pôr-te os pontos nos is'. A maioria dos jogadores puxava por Ruud, mas decidimos separá-los para evitar males maiores."

Ancelotti ou Klopp, Klopp ou Ancelotti? Aceitam-se apostas. Para já, um pormenor em comum: Ancelotti sabe o que é perder uma final europeia vs Liverpool (2005, pelo Milan) e Klopp sabe o que é perder uma final europeia vs Real Madrid (2018, pelo Liverpool). Antes desta de 2022 e até à de 2018, Real e Liverpool encontram-se na final em 1981. Decide um golo do defesa-esquerdo Alan Kennedy, na sequência de um lançamento lateral de Ray Kennedy, aos 81 minutos. Onde? Em Paris – e ainda faltavam seis anos para nascer Éder.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

