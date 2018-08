Italiano já ganhara na chegada a Albufeira e repetiu a proeza em Viseu. Alarcón mantém a camisola amarela e esta terça-feira é dia de descanso.

Stacchiotti torna a triunfar na Volta a Portugal

Italiano já ganhara na chegada a Albufeira e repetiu a proeza em Viseu. Alarcón mantém a camisola amarela e esta terça-feira é dia de descanso.

O italiano Riccardo Stacchiotti (MsTina Focus) voltou a vencer uma etapa (ganhara a tirada 1) e foi o primeiro a cortar a meta na tirada cinco da Volta a Portugal, com o tempo de 5h01m46s para os 191,7 km entre o Sabugal e Viseu. Enrique Sanz (Euskadi) e João Matias (Vito-Feirense BlackJack) completaram o pódio. Na frente, Raul Alarcón (W52 FC Porto) manteve a camisola amarela.



Numa etapa marcada pela queda do portista Rui Vinhas, que ficaria em grandes dificuldades, a 89 km do final havia um trio com vantagem superior a dois minutos face ao pelotão: Sergio Samitier (Euskadi-Murias), Jon Irisarri (Caja Rural) e Pierpaolo Ficara (Amore & Vita - Prodir). Com elementos das equipas de Sporting, W52 FC Porto e Efapel a passarem pela frente do pelotão, a vantagem foi ficando mais reduzida à medida que o tempo decorria, embora nenhum dos fugitivos constituísse perigo para o líder da prova: Ficara estava quase a 13 minutos e Irisarri a perto de 36. Entretanto, Irisarri e Ficara deixaram para trás Samitier.

A 44 km da meta, a diferença situava-se em 1m20s. A equipa luxemburguesa Differdange-Losch mostrou-se a pouco mais de 20 km do final, juntando-se à Efapel na frente do pelotão quando a diferença para o duo da dianteira já se encontrava nos 53 segundos. Nuno Almeida evadiu-se do pelotão e, a 15 km, Ficara e Irisarri estavam quase absorvidos, uma vez que o resto dos atletas estava logo ali. E a recolagem aconteceu poucos segundos depois, escapando-se então Danilo Celano (Caja Rural) e Paulo Silva (LA Alumínios), mas a experiência teve curta duração.

Com o pelotão reunido, a vitória em Viseu acabou por ser decidida ao sprint e aí Stacchiotti voltou a ser o mais forte.



Esta terça-feira decorre o dia de descanso da prova, regressando os ciclistas à estrada na quarta-feira para a etapa seis, entre Sernancelhe e Boticas, numa distância de 165,4 km.

