Sporting volta a Alverca, onde iniciou conquista da Taça de Portugal em 2018/19

O Sporting visita hoje o Alverca, do Campeonato de Portugal, em jogo de abertura da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, na cidade onde iniciou o percurso para a conquista da competição em 2018/19.

Os ‘leões’, sextos classificados da I Liga, iniciam a primeira ronda com equipas primodivisionárias no terreno do Alverca, segundo classificado da Série D do terceiro escalão, a partir das 20:45.



Em 2018/19, o Sporting, então treinado por José Peseiro, começou a prova com uma vitória por 2-1 frente ao Loures, que recebeu os 'leões' em Alverca, com golos de Bruno Fernandes e Nani, tendo Juninho reduzido para os anfitriões.

Este vai ser o quarto embate entre as duas equipas na prova, depois de se terem encontrado nos oitavos de final em 2001/02, então disputadas a duas mãos.

A eliminatória começou com um ‘nulo’ no recinto da formação do concelho de Vila Franca de Xira e foi decidida pela vitória do Sporting, por 2-1, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com golos de João Vieira Pinto e Jardel, depois de Zeferino ter dado vantagem ao Alverca.

Antes, Sporting e Alverca já se tinham encontrado nos quartos de final da Taça de 1992/93, em Alverca, onde Jorge Cadete e Balakov (dois golos) selaram o triunfo dos ‘verde e brancos’, por 3-0.

Na Liga portuguesa, as duas equipas defrontaram-se 10 vezes, registando-se um saldo equilibrado de quatro triunfos para cada lado e dois empates.

Este vai ser o terceiro jogo de Silas no Sporting, que sob o comando técnico do antigo treinador do Belenenses venceu na visita ao Desportivo das Aves, por 1-0, e na receção aos austríacos do LASK Linz, por 2-1.

O Alverca ainda não perdeu esta temporada, contando cinco vitórias e dois empates no campeonato, e chegou a esta fase da Taça após vencer Sacavenense e Portomosense, ambos por 3-0.

Programa da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

- Quinta-feira, 17 outubro:

Alverca (CP) - Sporting (I), 20:45

- Sexta-feira, 18 outubro:

Cova da Piedade (II) – Benfica (I), 20:30

- Sábado, 19 outubro:

Condeixa (CP) – Rio Ave (I), 11:15

Sintra Football (CP) – Vitória de Guimarães (I), 14:00

Pevidém (D) – Belenenses SAD (I), 15:00

Louletano (CP) – Paços de Ferreira (I), 15:00

Sporting de Espinho (CP) – Vilafranquense (II), 15:00

Académico de Viseu (II) – Real Massamá (CP), 15:00

Fabril (CP) - Moreirense (I), 15:00

Amora (CP) – Sanjoanense (CP), 15:00

Penafiel (II) – Gil Vicente (I), 16:00

Feirense (II) - Tondela (I), 17:00

Farense (II) – Desportivo das Aves (I), 17:00

Académica (II) – Portimonense (I), 18:00

Coimbrões (CP) – FC Porto (I), 19:45

Leça (CP) - Sporting de Braga (I), 20:45

- Domingo, 20 outubro:

Águias do Moradal (D) – Vitória de Setúbal (I), 14:00

Olímpico do Montijo (CP) – Anadia (CP), 15:00

Valadares Gaia (CP) – Canelas 2010 (CP), 15:00

Loures (CP) – Benfica de Castelo Branco (CP), 15:00

Varzim (II) – Estoril Praia (II), 15:00

AD Oliveirense (CP) - Santa Clara (I), 15:00

Sernache (CP) – Sertanense (CP), 15:00

Arouca (CP) – Merelinense (CP), 15:00

Lusitânia Lourosa (CP) – Famalicão (I), 15:00

Mafra (II) – Fafe (CP), 15:00

Casa Pia (II) – Vizela (CP), 15:00

Pedras Salgadas (CP) – Águeda (CP), 15:00

Marinhense (CP) – Fátima (CP), 15:00

Desportivo de Chaves (II) – Boavista (I), 16:00

Beira-Mar (CP) – Marítimo (I), 17:00

Leixões (CP) – Praiense (CP), 19:45

